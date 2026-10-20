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Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 3. maçında Kadıköy'de Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayan temsilcimiz Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği karşılaşmanın 90. dakikasında gelen gol sonrası sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İşte bu şok beraberliğin ardından dış basında atılan manşetler...

Giriş Tarihi:
Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Slavia'dan muhteşem final! Karateci Kacor, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanı getiren golü attı. (footballclub.cz)

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Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Slavia'da büyük sevinç! Deplasmanda kötü başlangıcın üstesinden gelerek bir puanı kutladılar. (sportnet)

Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Kacor, son dakikalarda attığı golle Slavia'ya İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 2-2'lik beraberliği getirdi. (Ceske Noviny)

Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Greenwood tek başına yetmedi. (AS)

Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Slavia Prag, felaket gibi bir başlangıca rağmen ilk puanını aldı. (ruik.cz)

Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Slavia Prag, Fenerbahçe deplasmanında 2-0'lık skordan 90. dakikada geri döndü. (The Sun)

Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

11. dakikada F.Bahçe'nin maça hükmedeceği düşünülüyordu ama Guendouzi'nin hatası Slavia Prag'ı umutlandırdı, maçta son sözü Pavel Kacor söyledi. (sport.cz)

Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Altın değerinde bir puan! Fenerbahçe karşısındaki beraberliği Provod ve son dakikalarda Kačor'un golleri getirdi. (slavia.cz)

Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Slavia Prag, Fenerbahçe karşısında 2-0 gerideyken mücadeleyi bırakmadı ve 90. dakikada gelen golle dramatik bir beraberlik elde etti. (beIN SPORTS)

Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Yediği 2 gol Slavia'yı yıldırmadı, Markovič'in kurtarışı Slavia'ya puanı getirdi. (idnes.cz)

Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı. (Goal.com)

Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Slavia kötü başlangıcın şokunu atlattı; Kačor, 90. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi galibiyetten etti. (ceskatelevize.cz)

Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Slavia yeni bir döneme ilk adımını attı: Şampiyonlar Ligi'nde altın değerinde bir beraberlik aldı. (seznamzpravy)

Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Slavia, Şampiyonlar Ligi'nde korku dolu bir başlangıcın üstesinden geldi ve Türkiye'den önemli bir puanla döndü. Bu puanı Kačor getirdi. (livesport.cz)

Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Greenwood'un harika golüne rağmen Fenerbahçe'den büyük hayal kırıklığı. (Mundo Deportivo)

Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!

Slavia Prag'ın son anlarda gelen golü Fenerbahçe'yi galibiyetten etti. (Yahoo Sports)

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