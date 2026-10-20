Dış basında flaş manşet: Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı!
Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 3. maçında Kadıköy'de Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayan temsilcimiz Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği karşılaşmanın 90. dakikasında gelen gol sonrası sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İşte bu şok beraberliğin ardından dış basında atılan manşetler...
Slavia'dan muhteşem final! Karateci Kacor, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanı getiren golü attı. (footballclub.cz)
Slavia'da büyük sevinç! Deplasmanda kötü başlangıcın üstesinden gelerek bir puanı kutladılar. (sportnet)