Avrupa kupalarında bugüne kadar 308 maça çıkan Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla 309. sınavını verecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 43. kez mücadele edecek. Daha önce Çekya ekipleriyle oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında sahaya galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz yayınlanacak mı? İşte merak edilen detaylar…

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı canlı skor ekranı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 309. sınavını verecek. Sarı-lacivertli ekip, bugüne kadar Avrupa arenasında oynadığı 308 maçta 122 galibiyet elde etti. Bu karşılaşmaların 68'i beraberlikle sonuçlanırken Fenerbahçe, 118 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa kupalarında rakip fileleri 418 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 433 gol gördü. Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında bu istatistiklere yeni bir galibiyet eklemek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe-Slavia Prag maçına dair tüm detaylar ve canlı izleme ekranı A Spor'da!

KANARYA AVRUPA'DA YENİ BİR SINAVA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında bugüne kadar 308 maç oynayan sarı-lacivertli ekip, Çekya temsilcisi karşısında 309. kez sahne alacak.

Fenerbahçe, geride kalan karşılaşmalarda 122 galibiyet ve 68 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, 118 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu mücadelelerde 418 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde 433 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 43. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 43. karşılaşmasını oynayacak. Sarı-lacivertli ekip, daha önce çıktığı 42 Şampiyonlar Ligi maçında 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.

Organizasyonda 43 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde 77 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında hem Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını artırmayı hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir sonuç almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK BAŞARISI

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1996-1997 sezonunda mücadele eden Fenerbahçe, farklı dönemlerde grup aşamasında yer aldı. Sarı-lacivertlilerin organizasyondaki en başarılı sezonu ise 2007-2008 oldu.

Arthur Zico yönetimindeki Fenerbahçe, o sezon çeyrek finale kadar yükseldi. İngiltere temsilcisi Chelsea'ye elenen sarı-lacivertliler, yarı final şansını kaçırdı. Bu sezon elemeleri geçerek lig aşamasına katılan Fenerbahçe, Avrupa'daki mücadelesini sürdürüyor.

ÇEKYA EKİPLERİYLE 17. KARŞILAŞMA

Slavia Prag mücadelesi, Fenerbahçe'nin Çek takımlarıyla oynayacağı 17. maç olacak. Sarı-lacivertliler, daha önceki 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, Çek ekipleriyle ilk olarak 1983-1984 sezonunda karşılaştı. Bohemians Prag'a iki maçta da mağlup olan sarı-lacivertliler, Çek takımlarına karşı ilk galibiyetini 1992 yılında Sigma Olomouc karşısında aldı.

Daha sonraki yıllarda Sparta Prag ve Viktoria Plzen gibi ekiplerle de karşılaşan Fenerbahçe, bu maçlarda farklı sonuçlar elde etti. Sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında Çek takımlarına karşı galibiyet sayısını yükseltmek istiyor.

SLAVIA PRAG İLE GEÇMİŞTE ÜÇ KEZ RAKİP OLDULAR

Fenerbahçe ile Slavia Prag, Avrupa kupalarında daha önce üç kez karşılaştı. 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşen iki takımın maçlarında Slavia Prag, iki mücadeleyi de 3-2 kazandı.

2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden karşılaşan ekiplerin Prag'daki mücadelesinden Fenerbahçe 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu kez oynanacak karşılaşmada rakibi karşısında bir kez daha kazanmak için mücadele edecek.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması üçüncü hafta karşılaşması, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te oynanacak.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatinde TRT 1 ekranlarını açabilecek.

FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Fenerbahçe maç günü paylaşımı

🏆 #UCL 3. Hafta 🆚 Slavia Prag 🗓️ 20 Ekim Salı 🕢 19.45 📍 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 📲 #UCL #FBvSLA https://t.co/PpVxsKSfoi — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 19, 2026