CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe Slavia Prag maçı hazırlıklarına başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 20 Ekim Salı günü konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Slavia Prag maçı hazırlıklarına başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 20 Ekim Salı günü konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Corendon Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular, yenilenme çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

#Çekya #Fenerbahçe #UEFA Şampiyonlar Ligi #Corendon Alanyaspor #İsmail Kartal #Slavia Prag
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Genç yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!
Sonraki Haber
Genç yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!