TRANSFER HABERİ: Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futbolla hayran bıraktı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 gibi şok bir skorla mağlup olmuştu. Sarı lacivetlilerde o futbolcunun ise oynadığı futbolla dikkat çektiği ve İngiliz ekibinin radarına girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Çarşamba günü Aston Villa karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi yaşarken takımdaki futbolcuların neredeyse tamamı tel tel dökülmüştü.