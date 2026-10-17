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TRANSFER HABERİ: Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futbolla hayran bıraktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 gibi şok bir skorla mağlup olmuştu. Sarı lacivetlilerde o futbolcunun ise oynadığı futbolla dikkat çektiği ve İngiliz ekibinin radarına girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futbolla hayran bıraktı

Fenerbahçe, Çarşamba günü Aston Villa karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi yaşarken takımdaki futbolcuların neredeyse tamamı tel tel dökülmüştü.

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TRANSFER HABERİ: Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futbolla hayran bıraktı

Bir oyuncu ise ayakta kalarak performansıyla hem camiasından hem de futbol kamuoyundan övgü aldı: Oğuz Aydın…

TRANSFER HABERİ: Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futbolla hayran bıraktı

Müsabakaya ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, maçın tamamında sahadaydı.

TRANSFER HABERİ: Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futbolla hayran bıraktı

68 kez topla buluşan Oğuz, takım arkadaşlarına 43 pas verirken bunların 39'unda isabet sağladı.

TRANSFER HABERİ: Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futbolla hayran bıraktı

'OĞUZ'U NE KADARA ALDINIZ?'


Ayrıca 8 orta denemesi yaptı, 3 de şut pası gönderdi. 5 şut atarken bunda başarı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ: Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futbolla hayran bıraktı

14 ikili mücadeleye girdi, bu alanda sarı-lacivertlilerin en iyisi oldu.

TRANSFER HABERİ: Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futbolla hayran bıraktı

4 adam geçme denemesinde bulunan milli futbolcu, 2'sinde rakiplerini ekarte etti ve bu istatistikte de takımında zirvede yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futbolla hayran bıraktı

Sabah'ın haberine göre; Oğuz, bu istekli futboluyla Aston Villa kulübünün de takdirini topladı.

TRANSFER HABERİ: Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futbolla hayran bıraktı

İngiliz ekibinin yetkililerinin, F.Bahçeli idarecilerlere "Ne kadara aldınız, nasıl bir oyuncu" şeklinde sorular yönelttiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futbolla hayran bıraktı

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK


Premier Lig takımının, ara transfer döneminde kapıyı çalmayı planladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futbolla hayran bıraktı

Hollanda doğumlu olan 1.83 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, F.Bahçe'ye 2024-2025 sezonu başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti.

TRANSFER HABERİ: Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futbolla hayran bıraktı

Oğuz'un sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

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