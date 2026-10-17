TRANSFER HABERİ: Aston Villa'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Oynadığı futbolla hayran bıraktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 gibi şok bir skorla mağlup olmuştu. Sarı lacivetlilerde o futbolcunun ise oynadığı futbolla dikkat çektiği ve İngiliz ekibinin radarına girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)