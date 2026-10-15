Fenerbahçe Tarfin evinde Partizan'ı mağlup etti! İşte maçın özeti
EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Partizan'ı ağırladı. Sarı lacivertliler mücadeleden 74-65'lik skorla galip ayrıldı ve 5. galibiyetini elde etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 6. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk etti.
Sarı lacivertliler evindeki maçtan 74-65'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Kanarya 6. haftadaki 5. zaferini elde etmiş oldu.
İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:
Fenerbahçe Tarfin 12-19 Partizan (1. Çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Tarfin 25-28 Partizan (2. Çeyrek sonucu)
Fenerbahçe Tarfin 59-44 Partizan (3. Çeyrek sonucu)