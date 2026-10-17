Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer!
Fenerbahçe'de, Aston Villa karşısında alınan ağır yenilgi sonrası gözler ara transfer çalışmalarına çevrildi. Ocak ayında iddialı hamleler yapmaya hazırlanan sarı lacivertlilerin, çok konuşulacak bir ismi gündemine aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçında alınan tarihi yenilginin ardından Fenerbahçe yönetimi, transfer için de düğmeye bastı.