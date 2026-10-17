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Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer!

Fenerbahçe'de, Aston Villa karşısında alınan ağır yenilgi sonrası gözler ara transfer çalışmalarına çevrildi. Ocak ayında iddialı hamleler yapmaya hazırlanan sarı lacivertlilerin, çok konuşulacak bir ismi gündemine aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçında alınan tarihi yenilginin ardından Fenerbahçe yönetimi, transfer için de düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer!

Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, bu yolda daha fazla kayıp yaşamamak için devre arasında takıma 'acil' koduyla takviye yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer!

Fotomaç'ta yer alan habere göre, listenin en başındaki isim ise; Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz...

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer!

27 yaşındaki oyuncuya İsmail Kartal'dan da onay çıktı.

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer!

Fenerbahçe transfer komitesi Kartal'ın 'olur' yanıtını vermesinin ardından harekete geçme kararı aldı.

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer!

Kanarya, kasım ayındaki milli arada İspanya'ya çıkarma yapacak.

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer!

Sarı-lacivertli idareciler, burada hem Real Madrid yönetimiyle hem de oyuncunun menajeriyle masaya oturacak.

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer!

Hedef; ocak ayında 27 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuna sarı-lacivertli formayı giydirmek.

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer!

Diaz da süre alamadığı için Real'den ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer!

G.SARAY ALAMADI
Galatasaray yaz transfer döneminde Brahim Diaz'ı transfer etmek istedi ancak sarı-kırmızılılar, hem Faslı oyuncuyu hem de Real Madrid'i ikna edemedi.

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer!

Sarı-kırmızılılar, bunun üzerine Milan'ın Portekizlisi Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer!

Faslı yıldız bu sezon 4 maçta forma giydi.

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