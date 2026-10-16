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Fenerbahçe'de şok Asensio iddiası! Maçtan önce rest çekti ve...

Fenerbahçe'de İspanyol futbolcu Marco Asensio hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli oyuncunun, Aston Villa karşılaşmasından önce teknik direktör İsmail Kartal'a rest çektiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de şok Asensio iddiası! Maçtan önce rest çekti ve...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

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Fenerbahçe'de şok Asensio iddiası! Maçtan önce rest çekti ve...

Villa Park'ta oynanan müsabakaya oldukça tedirgin başlayan sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada kendi yarı sahasından çıkmakta zorlandı.

Fenerbahçe'de şok Asensio iddiası! Maçtan önce rest çekti ve...

İlk yarı boyunca birçok bireysel hata yapan Fenerbahçe, bu hataların sonucunda kalesinde goller gördü.

Fenerbahçe'de şok Asensio iddiası! Maçtan önce rest çekti ve...

Müsabakanın 12. dakikasında Manzambi'nin golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, 31 ve 39. dakikalarda Jackson'un gollerine engel olamadı ve ilk yarı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'de şok Asensio iddiası! Maçtan önce rest çekti ve...

İkinci yarıya etkili giren Fenerbahçe, rakip yarı sahada daha fazla top yaparken, birkaç pozisyonu ise değerlendiremedi. Müsabakanın 68. dakikasında Barkley'in penaltıdan attığı golle farkı 4'e çıkaran ev sahibi ekip, aynı ismin ayağından 72. dakikada 5. golü buldu.

Fenerbahçe'de şok Asensio iddiası! Maçtan önce rest çekti ve...

Müsabakanın 90. dakikasında Abraham ile bir gol daha bulan Aston Villa, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de şok Asensio iddiası! Maçtan önce rest çekti ve...

FLAŞ ASENSIO İDDİASI!

Öte yandan Fenerbahçe'de Marco Asensio ile ilgili flaş iddialar gündeme geldi...

Fenerbahçe'de şok Asensio iddiası! Maçtan önce rest çekti ve...

İddialara göre teknik direktör İsmail Kartal, Aston Villa maçından 3-4 saat önce İspanyol yıldızla bir görüşme yaptı.

Fenerbahçe'de şok Asensio iddiası! Maçtan önce rest çekti ve...

Takvim'de yer alan habere göre; Kartal'ın Asensio'ya, "Seni son 30 dakika oynatmayı düşünüyorum. Fiziksel olarak hazır değilsin" dediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de şok Asensio iddiası! Maçtan önce rest çekti ve...

Asensio'nun ise "Ben bu maçta ilk 11'de yoksam oynamak istemiyorum" yanıtını verdiği ve rest çektiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de şok Asensio iddiası! Maçtan önce rest çekti ve...

Yaşanan gelişmelerin ardından Asensio'nun, takımla birlikte otelden stada giderken futbol direktörü Oğuz Çetin ile hararetli bir konuşma yaptığı kameralara yansıdı.

Fenerbahçe'de şok Asensio iddiası! Maçtan önce rest çekti ve...

Bu görüşme sonrasında da Fenerbahçe kulübünden apar topar sakatlık açıklaması geldi.

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