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Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Bundesliga kancası! Ocak ayında teklif geliyor

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Levent Mercan hakkında transfer iddiası gündeme geldi. Bundesliga ekiplerinden birinin, 25 yaşındaki futbolcu için ocak ayında sarı-lacivertli yönetimin kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Bundesliga kancası! Ocak ayında teklif geliyor

Ülkemizi Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, lig aşamasının 2. haftasında Aston Villa'ya konuk oldu.

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Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Bundesliga kancası! Ocak ayında teklif geliyor

İlk maçında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, rakibine 6-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Bundesliga kancası! Ocak ayında teklif geliyor

Aston Villa'ya galibiyeti getiren goller, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2), Johan Manzambi ve Tammy Abraham'dan geldi.

Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Bundesliga kancası! Ocak ayında teklif geliyor

Bu sonuçla 2'de 2 yapan Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken, ikinci maçında ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 1 puanda kaldı.

Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Bundesliga kancası! Ocak ayında teklif geliyor

Aston Villa deplasmanında beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.

Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Bundesliga kancası! Ocak ayında teklif geliyor

Ocak ayında eksik görülen bölgelere takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Bundesliga kancası! Ocak ayında teklif geliyor

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Levent Mercan...

Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Bundesliga kancası! Ocak ayında teklif geliyor

Geçtiğimiz sezon Domenico Tedesco döneminde sık sık forma şansı bulan ve başarılı bir performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon formaya hasret kaldı.

Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Bundesliga kancası! Ocak ayında teklif geliyor

Yine Tedesco döneminde sıkça tercih edilen oyunculardan olan Dorgeles Nene ile birlikte kulübeye hapsolan Levent ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Bundesliga kancası! Ocak ayında teklif geliyor

EINTRACHT FRANKFURT İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan için girişimde bulunan Eintracht Frankfurt, yıldız oyuncu için devre arasında yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Bundesliga kancası! Ocak ayında teklif geliyor

Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Bundesliga kancası! Ocak ayında teklif geliyor

Levent ile ilgili son karar, teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrası netleşecek.

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