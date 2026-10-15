Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Bundesliga kancası! Ocak ayında teklif geliyor
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Levent Mercan hakkında transfer iddiası gündeme geldi. Bundesliga ekiplerinden birinin, 25 yaşındaki futbolcu için ocak ayında sarı-lacivertli yönetimin kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte transfer gelişmesinin detayları...
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Ülkemizi Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, lig aşamasının 2. haftasında Aston Villa'ya konuk oldu.
İlk maçında Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, rakibine 6-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren goller, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2), Johan Manzambi ve Tammy Abraham'dan geldi.
Bu sonuçla 2'de 2 yapan Aston Villa puanını 6'ya yükseltirken, ikinci maçında ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 1 puanda kaldı.
Aston Villa deplasmanında beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.
Ocak ayında eksik görülen bölgelere takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Levent Mercan...
Geçtiğimiz sezon Domenico Tedesco döneminde sık sık forma şansı bulan ve başarılı bir performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon formaya hasret kaldı.
Yine Tedesco döneminde sıkça tercih edilen oyunculardan olan Dorgeles Nene ile birlikte kulübeye hapsolan Levent ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
EINTRACHT FRANKFURT İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan için girişimde bulunan Eintracht Frankfurt, yıldız oyuncu için devre arasında yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.
Levent ile ilgili son karar, teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrası netleşecek.
Levent Mercan, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 maçta 199 dakika süre alırken, 1 asist kaydetti.
25 yaşındaki sol bekin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Levent Mercan'ın güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.