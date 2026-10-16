Fenerbahçe'de acı istatistik! Inter'in ardından...
Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında aldığı 6-0'lık ağır yenilgiyle tarihi bir hezimet yaşadı. Sarı-lacivertlilerde orta sahadan çıkarken yapılan top kayıpları ve bireysel hatalar pahalıya mal olurken, İsmail Yüksek'in hataları da skora doğrudan etki etti. Kanarya, bu sezon Avrupa'da gole neden olan hatalarıyla dikkat çekti. İşte detaylar...
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Deplasmanda 6-0'lık Aston Villa yenilgisiyle 34 yıl sonra (1992'de 1-7 / Sigma Olomouc) en ağır hezimetini yaşayan Fenerbahçe, hatalarının kurbanı oldu.
Orta sahadan çıkışlarda İngiliz ekibinin ön alan baskısında kaptırılan toplar ve oyuncuların hamlelerinde gecikmeleri, sarı-lacivertli ekibin başına iş açtı.
Teknik heyetin 8 numarada tercih ettiği İsmail Yüksek ile santrfor Vedat Muriqi'in hatalı pasları rakibe 3 gol hediye etti.
Milli futbolcu İsmail, 1 de penaltıya sebebiyet verdi. Geçen sezon Avrupa kupalarında hiç hata yapmayan bu sene gole neden olan 3 hata gerçekleştiren Fenerbahçe, 2026-27'de Şampiyonlar Ligi'nde bunu en fazla yaşayan ikinci takım oldu. İlk sırada İtalyan devi İnter (4) bulunuyor.
EN ÇOK TOP KAYBI OĞUZ AYDIN'DAN
Fenerbahçe'de Aston Villa maçında en fazla top kaybını 16 kezle mücadelesiyle takımın ayakta kalan tek ismi Oğuz Aydın yaptı.
Marco Asensio'nun yerine oynayan İrfan Can Kahveci (14), Nelson Semedo (13) ve İsmail Yüksek (11) takip etti.
ADA VE AVRUPA BASINI MANŞETLERİNE TAŞIDI
Avrupa basını, F.Bahçe'ye karşı Aston Villa'nın galibiyetini manşetlerine taşıdı. İşte dikkat çekenler:
THE SUN (İNGILTERE)
"Türk lokumu! Jackson ve Barkley, Türk devini yıktı." ESPN UK (İNGILTERE): "Aston Villa coştu, Fenerbahçe'yi 6-0'lık skorla dağıttı."
THE GUARDIAN (İNGILTERE)
"Jackson ve Barkley'nin dubleleri, etkisiz Fenerbahçe'yi yıktı."
SKY SPORTS (İNGILTERE)
"Jackson ve Barkley'den ikişer gol, Aston Villa'dan büyük zafer."
DAILY MAIL (İNGILTERE)
"Aston Villa, çaresiz kalan Türk devi karşısında göz kamaştırdı."
THE TIMES (İNGILTERE)
"Jackson ve Barkley'den duble, Fenerbahçe'ye ağır darbe."
THE INDEPENDENT (İNGILTERE)
"Aston Villa, rekor galibiyette F.Bahçe ağlarını altı kez sarstı."