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Fenerbahçe'de acı istatistik! Inter'in ardından...

Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında aldığı 6-0'lık ağır yenilgiyle tarihi bir hezimet yaşadı. Sarı-lacivertlilerde orta sahadan çıkarken yapılan top kayıpları ve bireysel hatalar pahalıya mal olurken, İsmail Yüksek'in hataları da skora doğrudan etki etti. Kanarya, bu sezon Avrupa'da gole neden olan hatalarıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de acı istatistik! Inter'in ardından...

Deplasmanda 6-0'lık Aston Villa yenilgisiyle 34 yıl sonra (1992'de 1-7 / Sigma Olomouc) en ağır hezimetini yaşayan Fenerbahçe, hatalarının kurbanı oldu.

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Fenerbahçe'de acı istatistik! Inter'in ardından...

Orta sahadan çıkışlarda İngiliz ekibinin ön alan baskısında kaptırılan toplar ve oyuncuların hamlelerinde gecikmeleri, sarı-lacivertli ekibin başına iş açtı.

Fenerbahçe'de acı istatistik! Inter'in ardından...

Teknik heyetin 8 numarada tercih ettiği İsmail Yüksek ile santrfor Vedat Muriqi'in hatalı pasları rakibe 3 gol hediye etti.

Fenerbahçe'de acı istatistik! Inter'in ardından...

Milli futbolcu İsmail, 1 de penaltıya sebebiyet verdi. Geçen sezon Avrupa kupalarında hiç hata yapmayan bu sene gole neden olan 3 hata gerçekleştiren Fenerbahçe, 2026-27'de Şampiyonlar Ligi'nde bunu en fazla yaşayan ikinci takım oldu. İlk sırada İtalyan devi İnter (4) bulunuyor.

Fenerbahçe'de acı istatistik! Inter'in ardından...

EN ÇOK TOP KAYBI OĞUZ AYDIN'DAN

Fenerbahçe'de Aston Villa maçında en fazla top kaybını 16 kezle mücadelesiyle takımın ayakta kalan tek ismi Oğuz Aydın yaptı.

Fenerbahçe'de acı istatistik! Inter'in ardından...

Marco Asensio'nun yerine oynayan İrfan Can Kahveci (14), Nelson Semedo (13) ve İsmail Yüksek (11) takip etti.

Fenerbahçe'de acı istatistik! Inter'in ardından...

ADA VE AVRUPA BASINI MANŞETLERİNE TAŞIDI

Avrupa basını, F.Bahçe'ye karşı Aston Villa'nın galibiyetini manşetlerine taşıdı. İşte dikkat çekenler:

Fenerbahçe'de acı istatistik! Inter'in ardından...

THE SUN (İNGILTERE)

"Türk lokumu! Jackson ve Barkley, Türk devini yıktı." ESPN UK (İNGILTERE): "Aston Villa coştu, Fenerbahçe'yi 6-0'lık skorla dağıttı."

Fenerbahçe'de acı istatistik! Inter'in ardından...

THE GUARDIAN (İNGILTERE)

"Jackson ve Barkley'nin dubleleri, etkisiz Fenerbahçe'yi yıktı."

Fenerbahçe'de acı istatistik! Inter'in ardından...

SKY SPORTS (İNGILTERE)

"Jackson ve Barkley'den ikişer gol, Aston Villa'dan büyük zafer."

Fenerbahçe'de acı istatistik! Inter'in ardından...

DAILY MAIL (İNGILTERE)

"Aston Villa, çaresiz kalan Türk devi karşısında göz kamaştırdı."

Fenerbahçe'de acı istatistik! Inter'in ardından...

THE TIMES (İNGILTERE)

"Jackson ve Barkley'den duble, Fenerbahçe'ye ağır darbe."

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