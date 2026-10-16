Fenerbahçe'de acı istatistik! Inter'in ardından...

Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında aldığı 6-0'lık ağır yenilgiyle tarihi bir hezimet yaşadı. Sarı-lacivertlilerde orta sahadan çıkarken yapılan top kayıpları ve bireysel hatalar pahalıya mal olurken, İsmail Yüksek'in hataları da skora doğrudan etki etti. Kanarya, bu sezon Avrupa'da gole neden olan hatalarıyla dikkat çekti. İşte detaylar...