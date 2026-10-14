Aston Villa-Fenerbahçe maçı için yapay zeka tahmini! İşte beklenen skor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de heyecan artarken, yapay zekanın dev karşılaşma için skor tahmini belli oldu.