UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Roma ile berabere kalan Fenerbahçe, ikinci haftada İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk oluyor. Temsilcimiz zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Aston Villa ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'ya konuk oluyor. Sarı lacivertliler zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Aston Villa - Fenerbahçe mücadelesini haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Cash, Manzambi, Kamara, Barkley, Mbaye, McGinn, Jackson.

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, İsmail, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Vedat.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasındaki Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanıyor.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması saat 22.00'de başladı.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MAÇIN HAKEMİ KİM?

İngiltere'deki Villa Park'ta oynanan mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak görev yapıyor.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Fenerbahçe maçı TRT 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE, ASTON VILLA DEPLASMANINDA GALİBİYET ARIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya temsilcisi Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ikinci haftada Aston Villa deplasmanında kazanarak Avrupa arenasında önemli bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

İngiliz ekibi ise organizasyondaki ilk karşılaşmasında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Aston Villa, Fenerbahçe karşısında da kazanarak lig aşamasındaki puanını artırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe açısından karşılaşma, güçlü bir rakibe karşı alınacak sonucun yanı sıra Avrupa'daki iddiasını ortaya koyması bakımından da önem taşıyor.

FENERBAHÇE İLE ASTON VILLA 4. KEZ KARŞI KARŞIYA!

Fenerbahçe ile Aston Villa, daha önce Avrupa kupalarında 3 kez karşı karşıya geldi. İki ekip 1977 yılında UEFA Kupası'nda eşleşti ve İngiliz temsilcisi iki maçı da kazanarak tur atladı.

Takımların son karşılaşması ise geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynandı. Aston Villa, Fenerbahçe'nin sahasında yapılan mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine karşı geçmişte oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe, bu kez deplasmanda kazanarak rakibine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

ASENSIO KADRODAN ÇIKARILDI!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olduğu maçın kadrosunda İspanyol oyuncu Marco Asensio'nun yer almadığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kante'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına karar verilmiştir. N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN