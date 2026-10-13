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Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan açıklama: Her maç bizim için final!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan ve maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe'de 1 gol kaydeden Marco Asensio, karşılaşma sonrası sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalına konuştu. İspanyol yıldız, "Her maç bizim için bir final. Çalışmalarımız meyvelerini veriyor." dedi.

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Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan açıklama: Her maç bizim için final!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, haftayı kayıpsız olarak kapattı.

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Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan açıklama: Her maç bizim için final!

Fenerbahçe adına uzun süredir ilk 11'de yer alamayan Marco Asensio, gol attığı karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan açıklama: Her maç bizim için final!

İspanyol yıldız, "Takıma geri döndüğum için çok mutluyum. Tekrardan takım arkadaşlarımla olmak için çok istekliydim.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan açıklama: Her maç bizim için final!

Sahalardan uzak kalmak her zaman zordur, çünkü takım arkadaşlarınızla olup onlara yardım etmek ve onlarla olmak isterseniz.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan açıklama: Her maç bizim için final!

Açıkçası çok mutluyum. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan açıklama: Her maç bizim için final!

Çünkü biliyoruz ki oynayacağimız her maç bizim için bir final. Çalışmalarımız meyvelerini veriyor." ifadelerini kullandı.

#Çaykur Rizespor #Trendyol Süper Lig #Fenerbahçe #Marco Asensio
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