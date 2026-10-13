Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan açıklama: Her maç bizim için final!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan ve maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe'de 1 gol kaydeden Marco Asensio, karşılaşma sonrası sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalına konuştu. İspanyol yıldız, "Her maç bizim için bir final. Çalışmalarımız meyvelerini veriyor." dedi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, haftayı kayıpsız olarak kapattı.
Fenerbahçe adına uzun süredir ilk 11'de yer alamayan Marco Asensio, gol attığı karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.