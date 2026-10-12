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Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

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Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Aston Villa maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği açıklandı.

Slovak hakem Ivan Kruzliak, daha önce Fenerbahçe'nin 3 maçında görev yaptı.

Sarı-lacivertliler, Kruzliak'ın yönettiği karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

KRUZLIAK'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA FENERBAHÇE'NİN ALDIĞI SONUÇLAR

25 Şubat 2016: Lokomotiv Moskova 1–1 Fenerbahçe

16 Şubat 2017: Krasnodar 1–0 Fenerbahçe

26 Ağustos 2021: HJK Helsinki 2–5 Fenerbahçe

#Lokomotiv Moskova #Krasnodar #Aston Villa #Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe
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