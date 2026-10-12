Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Aston Villa maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği açıklandı.
Slovak hakem Ivan Kruzliak, daha önce Fenerbahçe'nin 3 maçında görev yaptı.
Sarı-lacivertliler, Kruzliak'ın yönettiği karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
KRUZLIAK'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA FENERBAHÇE'NİN ALDIĞI SONUÇLAR
25 Şubat 2016: Lokomotiv Moskova 1–1 Fenerbahçe
16 Şubat 2017: Krasnodar 1–0 Fenerbahçe
26 Ağustos 2021: HJK Helsinki 2–5 Fenerbahçe