Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşılaştığı ve sahadan 3-0 galip ayrıldığı Çaykur Rizespor maçı sonrası flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde o yıldızın, Çaykur Rizespor mücadelesinde büyük bir fedakarlık yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)