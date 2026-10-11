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Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşılaştığı ve sahadan 3-0 galip ayrıldığı Çaykur Rizespor maçı sonrası flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde o yıldızın, Çaykur Rizespor mücadelesinde büyük bir fedakarlık yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

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Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti.

Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti.

Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

Kanarya, rakibine karşı ligde son 14 maçta yenilgi yüzü görmezken, bu süreçte 13 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe, Rize'de ise son 7 maçın tamamını kazandı.

Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

Bu süreçte gol yollarında etkili olan Kanarya, 26 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk olacak.

Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

MAÇ SONU ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor maçı sonrası flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerde o ismin, büyük bir fedakarlık yaparak sahaya çıktığı ve takımını yalnız bırakmadığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

SKRINIAR'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slovakya Milli Takımı'nda 4 maçın tamamında 360 dakika sahada kalan ve yorgun dönen Milan Skriniar'ı kulübede başlatmayı düşündü.

Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

Yoğun maç trafiği nedeniyle fiziksel açıdan yıpranan yıldız savunmacıyla görüşen deneyimli çalıştırıcı, oyuncusuna dinlenebileceğini iletti.

Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre, sakatlık riskini göz önünde bulunduran teknik heyetin, oyuncusuna bu seçeneği sunduğu öğrenildi.

Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

Ancak Slovak stoper, Çaykur Rize deplasmanının önemine dikkat çekerek forma giymek istediğini belirtti.

Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

Kendini iyi hissettiğini ifade eden 31 yaşındaki savunmacı, kritik mücadelede sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı.

Fenerbahçeli yıldızdan büyük fedakarlık! Maç sonu gerçek ortaya çıktı

Büyük fedakarlık örneği gösteren Skriniar, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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