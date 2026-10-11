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Fenerbahçe, Aston Villa maçı hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe, Aston Villa maçı hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü Villa Park'ta İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Dün akşam oynanan Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyonla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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