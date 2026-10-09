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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları tamamlandı!

Fenerbahçe, 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları tamamlandı!

Fenerbahçe, 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 7. hafta maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Rize'ye hareket edecek.

#Fenerbahçe #İsmail Kartal #Sabiha Gökçen Havalimanı #Can Bartu Tesisleri #Rize #Çaykur Rizespor
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