MAAŞI ÜÇE KATLAYACAK
Başkan Aziz Yıldırım'ın divanda "Kasada 77 milyon euro var" demesinin ardından para sıkıntısı çekmeyen sarı-lacivertlilerin, Ayari için kesenin ağzını sonuna kadar açacağı öğrenildi.
Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 23 yaşındaki futbolcu için takım arkadaşı Ferdi Kadıoğlu da devreye girecek.
MİLLİ TAKIMDA VAZGEÇİLMEZ
Yasin Ayari, Ocak 2023'ten bu yana İsveç Milli Takımı'nda forma giyiyor. Şu ana kadar 27 maça çıkan Ayari, 6 gol attı, 3 de asist yaptı.
G.SARAY ALAMADI
Yasin Ayari'yi yaz transfer döneminde Galatasaray'da almak istedi. Ancak sarı-kırmızılılar, Brighton'ı ikna edemedi.
DÜN 23'E BASTI
6 Ekim 2003 doğumlu olan Yasin Ayari, dün 23 yaşına bastı. Oyuncu için hem kulübü hem de İsveç Milli Takım hesabı doğum günü mesajı paylaştı.
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