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Fenerbahçe'den İsveçli yıldız için flaş transfer hamlesi! Kesenin ağzı açıldı

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, kadrosuna katmak istediği İsveçli yıldız için kesenin ağzını açarak transferde önemli bir adım attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den İsveçli yıldız için flaş transfer hamlesi! Kesenin ağzı açıldı

Yaz transfer döneminde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katmasına rağmen şampiyonluk yarışında alternatifli bir takım oluşturmayı hedefleyen Fenerbahçe, ocak ayına yoğunlaştı.

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Fenerbahçe'den İsveçli yıldız için flaş transfer hamlesi! Kesenin ağzı açıldı

Öncelik olarak orta sahayı güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin transfer listesinin ilk sırasındaki ismin Brighton'dan Yasin Ayari olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den İsveçli yıldız için flaş transfer hamlesi! Kesenin ağzı açıldı

Fenerbahçe yönetimi, 23 yaşındaki İsveçli orta saha için kasım ayındaki milli arada harekete geçme kararı aldı.

Fenerbahçe'den İsveçli yıldız için flaş transfer hamlesi! Kesenin ağzı açıldı

MAAŞI ÜÇE KATLAYACAK

Başkan Aziz Yıldırım'ın divanda "Kasada 77 milyon euro var" demesinin ardından para sıkıntısı çekmeyen sarı-lacivertlilerin, Ayari için kesenin ağzını sonuna kadar açacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den İsveçli yıldız için flaş transfer hamlesi! Kesenin ağzı açıldı

Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 23 yaşındaki futbolcu için takım arkadaşı Ferdi Kadıoğlu da devreye girecek.

Fenerbahçe'den İsveçli yıldız için flaş transfer hamlesi! Kesenin ağzı açıldı

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Brighton'da 1 milyon 40 bin euroya oynayan Ayari'ye İngiliz ekibinden kazandığının üç katı maaş ve 4+1 yıllık kontrat önerilecek.

Fenerbahçe'den İsveçli yıldız için flaş transfer hamlesi! Kesenin ağzı açıldı

MİLLİ TAKIMDA VAZGEÇİLMEZ

Yasin Ayari, Ocak 2023'ten bu yana İsveç Milli Takımı'nda forma giyiyor. Şu ana kadar 27 maça çıkan Ayari, 6 gol attı, 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe'den İsveçli yıldız için flaş transfer hamlesi! Kesenin ağzı açıldı

G.SARAY ALAMADI

Yasin Ayari'yi yaz transfer döneminde Galatasaray'da almak istedi. Ancak sarı-kırmızılılar, Brighton'ı ikna edemedi.

Fenerbahçe'den İsveçli yıldız için flaş transfer hamlesi! Kesenin ağzı açıldı

DÜN 23'E BASTI

6 Ekim 2003 doğumlu olan Yasin Ayari, dün 23 yaşına bastı. Oyuncu için hem kulübü hem de İsveç Milli Takım hesabı doğum günü mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'den İsveçli yıldız için flaş transfer hamlesi! Kesenin ağzı açıldı

7 MAÇTA 1 GOL ATTI

Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen Yasin Ayari, Premier Lig, Konferans Ligi Elemeleri ve EFL Cup'ta olmak üzere toplamda 7 karşılaşmada forma giydi. Ayari, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

#Yasin Ayari #Aziz Yıldırım #Ferdi Kadıoğlu #Galatasaray #Fenerbahçe #Brighton
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