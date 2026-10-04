Fenerbahçe transferde rotayı belirledi! Brahim Diaz olmazsa Milan'ın yıldızına teklif yapılacak
Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, hücum hattına takviye yapmak için yıldız isimleri mercek altına alırken listenin başında Brahim Diaz bulunuyor. İspanyol oyuncuyla yapılacak görüşmelerden sonuç alınamaması halinde ise Fenerbahçe rotasını Christian Pulisic'e çevirecek.
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Devre arasında kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın "sol kanada takviye yapmamız gerekebilir" sözünden sonra harekat başlatan sarı-lacivertliler, ilk olarak Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz'ı gündemine almıştı.
Fotomaç'ın haberine göre yönetim, tek bir isim üzerinden hareket etmemek için bir B planı da hazırladı. Diaz'ın alternatifi olarak ise Milan'ın ABD'li yıldızı Christian Pulisic belirlendi.
YILDIRIM'DAN ONAY BEKLENİYOR
Milan'da teknik direktör Ruben Amorim'in as kadroda düşünmediği Christian Pulisic'in sözleşmesi 2027 haziranında bitmesine rağmen kulüp taraflı bir yıl da opsiyon bulunuyor. İtalyan devi bu opsiyonu kullanmayı düşünmüyor.
Fenerbahçe'de transfer komitesi, bu durumu fırsata çevirebileceklerini başkan Aziz Yıldırım'a iletti. Yıldırım'dan talimat bekleyen yöneticilerin önümüzdeki günlerde 28 yaşındaki kanat oyuncusu için nabız yoklayacağı gelen bilgiler arasında…
KAMER IŞARET ETMIŞTI
Christian Pulisic, sağ kanat, sol kanat ve 10 numara bölgelerinde görev yapabiliyor. Transferden sorumlu yönetici Cihan Kamer, sezon başında yaptığı açıklamada; "10 numara da oynayabilen bir kanat oyuncusu daha almak istiyoruz" demişti. Pulisic, Kamer'in bu sözlerinin tam karşılığı…
4 KEZ YILIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Christian Pulisic, 2017, 2019, 2021 ve 2023 yıllarında ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın oyuncusu seçildi. 28 yaşındaki oyuncu, ülkesinin de en önemli isimlerinden biri konumunda bulunuyor.
3 MAÇTA OYNADI
ABD'li yıldız, teknik direktör Ruben Amorim tarafından bu sezon Serie A'da 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere toplamda 3 maçta görevlendirildi. 159 dakika sahada kalan Pulisic, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
2023'TE GELDI
PA Classics altyapısından Borussia Dortmund altyapısına gelen Pulisic, 2019'da 64 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tuttu.
Oyuncu, 2023'te ise Chelsea'dan Milan'a 20 milyon 800 bin euroya geldi.