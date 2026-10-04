Fenerbahçe transferde rotayı belirledi! Brahim Diaz olmazsa Milan'ın yıldızına teklif yapılacak

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, hücum hattına takviye yapmak için yıldız isimleri mercek altına alırken listenin başında Brahim Diaz bulunuyor. İspanyol oyuncuyla yapılacak görüşmelerden sonuç alınamaması halinde ise Fenerbahçe rotasını Christian Pulisic'e çevirecek.