Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı! Mert Hakan Yandaş...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan TFF tarafından 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan Mert Hakan Yandaş'ın cezası 4 Ekim 2026 itibarıyla sona erdi. Cezası biten Yandaş, takımın Çaykur Rizespor maçı öncesi yaptığı idmana da katıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Dün akşam oynanan Turan Tovuz maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Öte yandan TFF tarafından 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan Mert Hakan Yandaş'ın cezası 4 Ekim 2026 itibarıyla sona erdi. Cezası biten Yandaş, takımın Çaykur Rizespor maçı öncesi yaptığı idmana da katıldı.
Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına 6 Ekim Salı günü devam edecek.