Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı! Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan TFF tarafından 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan Mert Hakan Yandaş'ın cezası 4 Ekim 2026 itibarıyla sona erdi. Cezası biten Yandaş, takımın Çaykur Rizespor maçı öncesi yaptığı idmana da katıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri