Fenerbahçe, milli ara nedeniyle liglere verilen arada Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Turan Tovuz - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçı yapıyor. Sarı lacivertliler, Azerbaycan ekibi Turan Tovuz PFK ile deplasmanda karşılaşıyor.

Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı ve TV100'den naklen yayınlanıyor.

İki takım 1994 yılında UEFA Kupası Ön Eleme Turu'nda eşleşmiş ve Fenerbahçe, rakibini İstanbul'da 5-0, deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe son olarak ligin 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederken, Azerbaycan Premier Lig'de mücadele eden Turan Tovuz ise ligdeki son maçında Zira'yı 1-0'lık skorla geçmişti.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Mert Günok, Semedo, Brown, Guendouzi, Levent, Kante, Efe, Asensio, Greenwood, Alaettin, Çağrı