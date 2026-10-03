Sezom başında Fenerbahçe'den Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, eski teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Brezilyalı oyuncu, deneyimli çalıştırıcıyla ilgili dikkat çeken sözler söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'den ayrılarak Atletico Mineiro'nun yolunu tutan Fred, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli takımda birlikte çalıştığı Jose Mourinho hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken, kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörü de açıkladı.

MOURINHO İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Manchester United'da da Mourinho ile birlikte çalışan Fred, Portekizli teknik adamın bir dönem Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğinin konuşulduğunu hatırlattı.

Fred, Mourinho hakkında, "Mourinho harika bir adam, iyi bir insan. Yakın zamanda Fenerbahçe'de onunla çalıştım. Manchester United'da beni transfer eden de oydu. Ancelotti gelmeden önce Brezilya Milli Takımı için onun adı geçiyordu. Ona bunu sorduğumda, 'Boş ver, ben burada kulübümü çalıştıracağım.' demişti. Gerçekten harika bir adam." ifadelerini kullandı.

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ AÇIKLADI

Kariyerinde birlikte çalıştığı en iyi teknik direktörün kim olduğu sorulan Fred, tercihini Tite'dan yana kullandı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Takımların tamamını düşünürsek... Bu Tite'dir. Onunla milli takımda çalıştım. Takımı bir araya getirmeyi başardı ve taktiksel açıdan da çok iyiydi. Takımı iyi yöneten ama taktiksel açıdan berbat olan teknik direktörler de var." dedi.

ATLETICO MINEIRO'DA 8 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'den Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, yeni takımında şu ana kadar 8 karşılaşmada forma giydi. Brezilyalı futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.