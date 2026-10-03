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Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Real Madrid forması giyen yıldız futbolcuyu gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, transfer için önümüzdeki dönemde resmi adım atmaya hazırlandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi!

Kadrosunu yaz transfer döneminde birbirinden önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, sol kanada da takviye yapmak istemiş ancak bunu gerçekleştirememişti.

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Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi!

Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'dan şu ana kadar istediği verimi alamayan teknik direktör İsmail Kartal, bu bölgenin ocak ayındaki ara transferde güçlendirilmesini talep etti.

Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi!

Fenerbahçe böylece orta sahanın ardından sol kanada da takviye yapma kararı aldı. Bu mevkii için düşünülen ilk ismin ise Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi!

ARDA DEVREDE

Sarı-lacivertliler, Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroda pek düşünülmeyen 27 yaşındaki oyuncu için masaya oturacak. Bu ay sonuna doğru resmi temaslar başlayacak.

Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi!

Eflatun-beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brahim Diaz için Fenerbahçe'nin önemli miktarda bir bonservis önereceği de gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi!

Diaz'ı ikna etmek için ise Arda Güler de devreye girecek. 1.70 boyundaki Faslı yıldız, sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numara mevkiinde de oynayabiliyor.

Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi!

FAS MİLLİ TAKIMI'NA GİTTİ

Diaz, Haziran 2021 yılında İspanya Milli Takımı'ndan davet aldı ve Litvanya ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı. Ancak sonrasında İspanya Milli Takımı'nda oynayamadı.

Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi!

Bunun üzerine Fas Milli Takımı'nın davetini kabul etti. Diaz sadece 1 kez hazırlık maçında İspanya forması giydiği için FIFA'nın kuralları gereği Fas'ta oynama şansını yakaladı.

Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi!

SÖZLEŞME UZATABİLİRLER

İspanyol medyası, Real Madrid'in Brahim Diaz'ın 30 Haziran 2027'de bitecek olan sözleşmesini uzatabileceğini ileri sürdü. Haberde; eflatun- beyazlı kulübün, Faslı oyuncuyu ucuza bırakmak istememesinden dolayı böyle bir hamle yapabileceği vurgulandı.

Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi!

G.SARAY DA İSTEDİ

Galatasaray yaz transfer döneminde Brahim Diaz'ı transfer etmek istedi. Ancak sarı-kırmızılılar, hem oyuncuyu hem de Real Madrid'i ikna edemedi. Bunun üzerine Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.

#Real Madrid #Kerem Aktürkoğlu #Oğuz Aydın #İsmail Kartal #Jose Mourinho #Arda Güler #Fenerbahçe #Brahim Diaz
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