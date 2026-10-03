Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi!
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Real Madrid forması giyen yıldız futbolcuyu gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, transfer için önümüzdeki dönemde resmi adım atmaya hazırlandığı öğrenildi.
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Kadrosunu yaz transfer döneminde birbirinden önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, sol kanada da takviye yapmak istemiş ancak bunu gerçekleştirememişti.
Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'dan şu ana kadar istediği verimi alamayan teknik direktör İsmail Kartal, bu bölgenin ocak ayındaki ara transferde güçlendirilmesini talep etti.
Fenerbahçe böylece orta sahanın ardından sol kanada da takviye yapma kararı aldı. Bu mevkii için düşünülen ilk ismin ise Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz olduğu ortaya çıktı.
ARDA DEVREDE
Sarı-lacivertliler, Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroda pek düşünülmeyen 27 yaşındaki oyuncu için masaya oturacak. Bu ay sonuna doğru resmi temaslar başlayacak.
Eflatun-beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brahim Diaz için Fenerbahçe'nin önemli miktarda bir bonservis önereceği de gelen bilgiler arasında...
Diaz'ı ikna etmek için ise Arda Güler de devreye girecek. 1.70 boyundaki Faslı yıldız, sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numara mevkiinde de oynayabiliyor.
FAS MİLLİ TAKIMI'NA GİTTİ
Diaz, Haziran 2021 yılında İspanya Milli Takımı'ndan davet aldı ve Litvanya ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı. Ancak sonrasında İspanya Milli Takımı'nda oynayamadı.
Bunun üzerine Fas Milli Takımı'nın davetini kabul etti. Diaz sadece 1 kez hazırlık maçında İspanya forması giydiği için FIFA'nın kuralları gereği Fas'ta oynama şansını yakaladı.
SÖZLEŞME UZATABİLİRLER
İspanyol medyası, Real Madrid'in Brahim Diaz'ın 30 Haziran 2027'de bitecek olan sözleşmesini uzatabileceğini ileri sürdü. Haberde; eflatun- beyazlı kulübün, Faslı oyuncuyu ucuza bırakmak istememesinden dolayı böyle bir hamle yapabileceği vurgulandı.
G.SARAY DA İSTEDİ
Galatasaray yaz transfer döneminde Brahim Diaz'ı transfer etmek istedi. Ancak sarı-kırmızılılar, hem oyuncuyu hem de Real Madrid'i ikna edemedi. Bunun üzerine Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.