Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı!

Fenerbahçe, UEFA Uluslar Ligi'nde Bosna Hersek formasıyla son maçına çıkacak olan Edin Dzeko hakkında paylaşım yaptı. İşte detaylar...

UEFA Uluslar B Ligi'nde Bosna Hersek ile İsveç karşı karşıya gelecek. Boşnak futbolunun efsanesi Edin Dzeko İsveç maçıyla birlikte milli takım kariyerine son verecek.

Fenerbahçe'den Edin Dzeko'nun son maça çıkmasıyla ilgili paylaşım geldi.

İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşım;

"Bosna Elması Edin Džeko. Bir ülkenin gururu. Eski futbolcumuz Edin Džeko, Bosna Hersek Milli Takımı formasıyla bu akşam son kez sahaya çıkıyor. Attığın goller ve yaşattığın unutulmaz anlarla Bosna Hersek tarihine adını yazdırdın. Seninle yollarımızın kesişmesinden her zaman gurur duyacağız. Milli formayla son maçında başarılar, Edin." ifadeleri yer aldı.