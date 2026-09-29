Fenerbahçe'den ocak ayında çifte bomba! Hedefte iki Brezilyalı yıldız var
Süper Lig'de ilk 6 haftanın en golcü takımı olan Fenerbahçe, ocak ayı için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Tottenham forması giyen Richarlison ile Santos'ta kiralık oynayan Gabigol bulunuyor.
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Süper Lig'de ilk 6 haftanın en çok gol atan ve en çok gol beklentisi yaratan takımı olmasına rağmen Fenerbahçe, ocak ayında hücum bölgesini güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başladı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin hedefinde ise iki isim bulunuyor; Tottenham'dan Richarlison ve Santos'ta kiralık olarak forma giyen Gabigol...
Fenerbahçe transfer komitesi, iki Brezilyalı için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacak. Hedef; iki sambacından birine devre arasında sarı-lacivertli formayı giydirmek.
İKİ İSİM DE SICAK BAKIYOR
Richarlison, Tottenham'da bu sezon menajer De Zerbi'nin gözünden düştü ve rotasyonda kaldı. Bu nedenle İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor.
Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa ise; ülkesinden ayrılmak ve yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde Brezilya basınında çıkan haberlerde; Gabigol'ün Süper Lig'e gelmeye sıcak baktığına yönelik bilgiler yer almıştı. İki Brezilyalıdan birinin yolu ocak ayında Türkiye'ye düşecek ve bir aksilik yaşanmazsa Fenerbahçe'de oynayacaklar.
DÖRT YILDA 32 GOL ATTI
Richarlison, Tottenham formasıyla 4 yıl içerisinde tüm kulvarlarda 134 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 32 gol atan Brezilyalı oyuncu, 15 de asist yaptı.
BU SEZON 1 MAÇ
Tottenhammenajeri Roberto De Zerbi tarafından Richarlison kulübeye hapsedildi. Brezilyalı oyuncu, sezonun ilk maçı olan Brentford mücadelesinde 68 dakika oynadı. Sonrasındaki 4 karşılaşmada ise kadroya dahil alınmadı.
BAŞKA TALİPLERİ VAR
Fenerbahçe'ninyanı sıra; Brezilyalı golcüyü ülkesinin takımlarından Botafogo, Vasco da Gama ve Atletico Mineiro da istiyor. Ayrıca BAE ekibi Shabab Al-Ahli'nin de Richarlison'la ilgilendiği ileri sürüldü.
21 KEZ AĞLARI SARSTI
Ocak2026'da Cruzeiro'dan eski kulübü Santos'a kiralanan Gabigol, toplamda 42 maçta forma giydi. 3 bin 72 dakika sahada kalan Brezilyalı yıldız, 21 gol atarken, 10 defa da asist yapmayı başardı.
2 SEZON KRAL OLDU
Gabigol,2017-18 ve 2018- 19'u Brezilya Serie A'da gol kralı olarak tamamladı. Yıldız oyuncu ayrıca, Copa Libertadores'te 2, Copa do Brasil'de de 3 defa krallık tacını taktı. Gabigol'ün Brezilya Milli Takımı'nda ise 18 maçta 5 golü var.
AVRUPA'DA 1.5 YIL
2016 Ağustos'unda Brezilya ekibi Santos'tan İnter'e 29.5 milyon euroya transfer olan Gabigol, İtalya ekibinde beklentileri karşılayamadı ve 2017 yaz transfer döneminde Benfica'ya kiralandı.