Fenerbahçe'den ocak ayında çifte bomba! Hedefte iki Brezilyalı yıldız var

Süper Lig'de ilk 6 haftanın en golcü takımı olan Fenerbahçe, ocak ayı için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin hedefinde Tottenham forması giyen Richarlison ile Santos'ta kiralık oynayan Gabigol bulunuyor.