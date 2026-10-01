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Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı

Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesi nedeniyle aldığı 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı. Sarı-lacivertliler, FIFA'nın resmi transfer yasağı listesinden çıkarıldı.

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Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı

FIFA tarafından uygulanan transfer yasağı nedeniyle gündemi meşgul eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulübün, Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesi nedeniyle aldığı 3 dönemlik transfer yasağı kaldırıldı.

FIFA LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından FIFA'nın resmi transfer yasağı listesinden çıkarıldı. Böylece sarı-lacivertli kulübe uygulanan 3 dönemlik transfer yasağı sona ermiş oldu.

Fenerbahçe'nin, yasağın kaldırılmasıyla birlikte transfer dönemlerinde oyuncu tescili konusunda önündeki engel de ortadan kalktı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı - 1

#Fenerbahçe #FIFA #Youssef En Nesyri
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