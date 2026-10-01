Fenerbahçe'nin eski yıldızından flaş itiraf! "Ayrılmam için tehditler aldım"

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı futbolcu Gregory Van der Wiel, sarı-lacivertlileri formayı giydiği günlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB spor haberi)