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Fenerbahçe'de Brezilya bombası! Golcü için düğmeye basıldı

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı bir golcüyü gündemine aldığı öne sürüldü. Kanarya'nın transferdeki yeni hedefi merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Brezilya bombası! Golcü için düğmeye basıldı

Fenerbahçe son olarak milli ara öncesinde sahasında Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi skorla mağlup etmişti.

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Fenerbahçe'de Brezilya bombası! Golcü için düğmeye basıldı

Alınan bu galibiyet, sarı-lacivertli camiada moralleri yükseltirken Kanarya'da milli ara sonrası için çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe'de diğer yandan transfer çalışmaları da devem ederken oldukça flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Brezilya bombası! Golcü için düğmeye basıldı

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin "Gabigol" olarak tanınan Gabriel Barbosa'yı yakından izlediğini duyurdu.

Fenerbahçe'de Brezilya bombası! Golcü için düğmeye basıldı

Şu anda Santos'ta kiralık oynayan ancak bonservisi Cruzeiro'da olan 30 yaşındaki Brezilyalı forvetin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de Brezilya bombası! Golcü için düğmeye basıldı

Hücum hattında çok yönlü olan ve forvet ile kanat forvet olarak forma giyebilen Gabigol'ün kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Brezilya bombası! Golcü için düğmeye basıldı

21 GOL, 10 ASİSTLE OYNUYOR

Bu sezon Santos'ta 42 resmi maça çıkan Gabriel Barbosa, 21 gol atarken, 10 da asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcu özellikle Brezilya Serie A'da 19 maçta 11 gol ve 3 asistle başarılı bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Brezilya bombası! Golcü için düğmeye basıldı

Bonservisini elinde bulunduran Cruzeiro ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi olan Gabigol'ün gelen teklifleri değerlendirmek istediği bildirildi.

Fenerbahçe'de Brezilya bombası! Golcü için düğmeye basıldı

Daha önce Avrupa'da Inter ve Benfica'da oynayan Sambacı için Fenerbahçe'nin takipte olduğu dile getirildi.

Fenerbahçe'de Brezilya bombası! Golcü için düğmeye basıldı

SERBEST KALMA BEDELİ

Sarı-lacivertliler ile adı geçen Gabriel Barbosa'nın Cruzeiro ile sözleşmesi Aralık 2028'de sona eriyor. Ancak Brezilyalı forvet için 17 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

Fenerbahçe'de Brezilya bombası! Golcü için düğmeye basıldı

Cruzeiro'nun da 30 yaşındaki yıldıza gelecek tekliflere sıcak baktığı belirtildi.

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