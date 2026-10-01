Fenerbahçe'de Brezilya bombası! Golcü için düğmeye basıldı
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı bir golcüyü gündemine aldığı öne sürüldü. Kanarya'nın transferdeki yeni hedefi merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...
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Fenerbahçe son olarak milli ara öncesinde sahasında Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi skorla mağlup etmişti.
Alınan bu galibiyet, sarı-lacivertli camiada moralleri yükseltirken Kanarya'da milli ara sonrası için çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe'de diğer yandan transfer çalışmaları da devem ederken oldukça flaş bir gelişme yaşandı.
Brezilya basını, Fenerbahçe'nin "Gabigol" olarak tanınan Gabriel Barbosa'yı yakından izlediğini duyurdu.
Şu anda Santos'ta kiralık oynayan ancak bonservisi Cruzeiro'da olan 30 yaşındaki Brezilyalı forvetin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Hücum hattında çok yönlü olan ve forvet ile kanat forvet olarak forma giyebilen Gabigol'ün kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öne sürüldü.
21 GOL, 10 ASİSTLE OYNUYOR
Bu sezon Santos'ta 42 resmi maça çıkan Gabriel Barbosa, 21 gol atarken, 10 da asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcu özellikle Brezilya Serie A'da 19 maçta 11 gol ve 3 asistle başarılı bir performans sergiledi.
Bonservisini elinde bulunduran Cruzeiro ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi olan Gabigol'ün gelen teklifleri değerlendirmek istediği bildirildi.
Daha önce Avrupa'da Inter ve Benfica'da oynayan Sambacı için Fenerbahçe'nin takipte olduğu dile getirildi.
SERBEST KALMA BEDELİ
Sarı-lacivertliler ile adı geçen Gabriel Barbosa'nın Cruzeiro ile sözleşmesi Aralık 2028'de sona eriyor. Ancak Brezilyalı forvet için 17 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.
Cruzeiro'nun da 30 yaşındaki yıldıza gelecek tekliflere sıcak baktığı belirtildi.