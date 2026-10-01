Fenerbahçe'de Brezilya bombası! Golcü için düğmeye basıldı

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı bir golcüyü gündemine aldığı öne sürüldü. Kanarya'nın transferdeki yeni hedefi merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...