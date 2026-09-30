Bu gelişmelerin ardından harekete geçen sarı-lacivertli kurmayların rotasını Brezilya'ya çevirdiği ve Atletico Mineiro forması giyen Victor Hugo'yu gündemine aldığı öğrenildi.
22 yaşındaki orta sahayı listesine ekleyen yönetimin Hugo için devre arasında Brezilya ekibine teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.
Göztepe formasıyla toplamda 35 maça çıkan genç orta saha oyuncusu, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.
Orjini 8 numara olan 1.84 boyundaki Victor Hugo ihtiyaç duyulması halinde 10 numara ve kanatlarda da görev yapabiliyor.
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