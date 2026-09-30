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Fenerbahçe'nin ocak ayında ilk transferi Brezilya'dan gelecek!

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın U23 kriterine uygun orta saha talebi sonrası transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, Atletico Mineiro forması giyen Victor Hugo için ocak ayında teklif yapmayı planlıyor. İşte transferde tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'nin ocak ayında ilk transferi Brezilya'dan gelecek!

Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar başladı.

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Fenerbahçe'nin ocak ayında ilk transferi Brezilya'dan gelecek!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ara transfer dönemi için yönetimle bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin ocak ayında ilk transferi Brezilya'dan gelecek!

İsmail Kartal'ın bu görüşmede U23 kuralına uyan bir orta saha oyuncusu talebinde bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'nin ocak ayında ilk transferi Brezilya'dan gelecek!

Bu gelişmelerin ardından harekete geçen sarı-lacivertli kurmayların rotasını Brezilya'ya çevirdiği ve Atletico Mineiro forması giyen Victor Hugo'yu gündemine aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin ocak ayında ilk transferi Brezilya'dan gelecek!

22 yaşındaki orta sahayı listesine ekleyen yönetimin Hugo için devre arasında Brezilya ekibine teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'nin ocak ayında ilk transferi Brezilya'dan gelecek!

Atletico Mineiro formasıyla bu sezon 38 maçta görev yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin ocak ayında ilk transferi Brezilya'dan gelecek!

Ayrıca Victor Hugo, 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giymişti.

Fenerbahçe'nin ocak ayında ilk transferi Brezilya'dan gelecek!

Göztepe formasıyla toplamda 35 maça çıkan genç orta saha oyuncusu, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'nin ocak ayında ilk transferi Brezilya'dan gelecek!

Orjini 8 numara olan 1.84 boyundaki Victor Hugo ihtiyaç duyulması halinde 10 numara ve kanatlarda da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'nin ocak ayında ilk transferi Brezilya'dan gelecek!

Brezilya ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcuya güncel verilere göre 8 milyon euro değer biçiliyor.

#Fenerbahçe #İsmail Kartal #Trendyol Süper Lig #Victor Hugo #Göztepe
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