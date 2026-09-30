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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun şekilde gerçekleştirildi.

Salondaki core çalışmalarıyla başlayıp sahaya taşınan idmanda futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptı. Ardından idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

#Çaykur Rizespor #Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri #İsmail Kartal #Trendyol Süper Lig #Fenerbahçe
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