CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Bakan Murat Kurum, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ağırladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı makamında ağırladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Bakan Murat Kurum, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ağırladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile görüştü.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ı Bakanlığımızda ağırladık. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, köklü geçmişi ve güçlü camiasıyla Türk sporunun önemli değerlerinden Fenerbahçe'ye, yönetimine ve sporcularımıza başarılar diliyorum."

#Murat Kurum #Fenerbahçe #Aziz Yıldırım #Fenerbahçe Spor Kulübü #Fenerbahçe Kulübü
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe'nin yıldızına Bundesliga'dan
Sonraki Haber
F.Bahçe'nin yıldızına Bundesliga'dan