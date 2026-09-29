Fenerbahçe'nin eski kalecisi Ali Şükrü Ersoy vefat etti

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nın eski kalecilerinden Ali Şükrü Ersoy, 95 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcu, teknik direktör ve yönetici olarak uzun yıllar hizmet veren Ersoy için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecilerinden Ali Şükrü Ersoy, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Kalemizi yıllarca başarıyla koruyan, Türk futbolunun unutulmaz file bekçileri arasında yer alan; kulübümüze futbolcu, teknik direktör ve yönetim kurulu üyesi olarak uzun yıllar hizmet eden 1107 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Ali Şükrü Ersoy'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." denildi.

Ersoy'un mücadelesiyle sarı-lacivertli kulübün tarihinde iz bıraktığı belirtilerek, "Futbolculuk kariyerinin ardından da farklı görevlerde kulübümüze hizmet etmeyi sürdüren Şükrü Ersoy'u her zaman saygı ve minnetle hatırlayacağız. Şükrü Ersoy'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.



TFF'DEN TAZİYE MESAJI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 95 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecilerinden Ali Şükrü Ersoy için taziye mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ımızın tarihinde ilk kez katıldığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda ay-yıldızlılarımızın kalesini koruyan Şükrü Ersoy'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Şükrü Ersoy'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dünya Kupası tarihinde Türkiye'yi temsil eden ilk neslin önemli isimlerinden Ersoy, futbolculuk kariyeri boyunca Vefa, Karagücü, Fenerbahçe ve Avusturya'nın Salzburg takımlarında oynadı. Fenerbahçe'de çeşitli şampiyonluklar yaşayan Ersoy, 8 kez de A milli formayla Türkiye'yi temsil etti.

Faal futbolculuk yaşantısını noktaladıktan sonra 1967-1968 sezonunda Balıkesirspor'da teknik direktörlüğe başlayan Ersoy, aralarında Fenerbahçe, Trabzonspor, Denizlispor ve Altay'ın da olduğu birçok takımı çalıştırdı. Ersoy, TFF'de de bir dönem görev yaptı.