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Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını sabah ve akşam saatlerinde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen günün ilk idmanı salonda yapıldı. Core çalışmalarıyla başlayan antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla noktalandı.

Akşam saatlerinden yapılan günün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı; çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

#Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri #İsmail Kartal #Fenerbahçe
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