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Fenerbahçe salonda çalıştı!

Fenerbahçe, lige verilen milli arada hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe salonda çalıştı!

Fenerbahçe, lige verilen milli arada hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman salonda yapıldı. Core çalışmalarıyla başlayan antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

#Fenerbahçe #İsmail Kartal #Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
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