Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Fenerbahçe, milli arda iç transfere yöneldi. Sarı-lacivertli ekibin o yıldızla sözleşme uzatmak için masaya oturacağı öğrenildi. İşte detaylar...