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Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Fenerbahçe, milli arda iç transfere yöneldi. Sarı-lacivertli ekibin o yıldızla sözleşme uzatmak için masaya oturacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Fenerbahçe bu sezona hem ligde hem de Avrupa arenasındaki iddialı hedefleriyle oldukça tempolu bir başlangıç yaptı. Kadro derinliğini korumak isteyen yönetim, ara transfer dönemi yaklaşırken planlamalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Sarı-lacivertlilerde gözler bir yandan saha içindeki zorlu fikstüre çevrilmişken, diğer yandan gelecek sezonların kadro kurgusu titizlikle sürdürülüyor. Teknik heyet ve yönetim bu doğrultuda ortak kararlar alıyor.

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Sezon başından bu yana sergilenen performansları detaylıca analiz eden teknik heyet ve yönetim, takım içi dengeleri korumak ve istikrarı sağlamak adına iç transfer dosyalarını da tek tek raftan indirmeye başladı.

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Özellikle savunma hattındaki alternatifli yapıyı korumak isteyen yönetim, sözleşme durumları kritik olan oyuncularla vakit kaybetmeden temas kurma kararı aldı. Bu hamleyle kadronun omurgası emniyete alınacak.

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Takımdaki geleceği merak konusu olan ve gösterdiği grafikle teknik heyetin güvenini kazanan tecrübeli isimler için ilk adımlar atıldı. Yönetim, performansından memnun olunan oyuncuları elde tutmakta kararlı.

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Milli ara sonrası, sarı-lacivertli yönetimin iç transferdeki öncelikli hedefi de şekillendi. Yönetim, takıma katkı sağlayan kritik bir ismi masaya çağırma kararı verdi.

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Kulüp tarafından gelen son bilgilere göre, iç transferde ilk görüşmenin gerçekleştirileceği bölge savunmanın sağı olarak belirlendi. Buradaki istikrarın bozulmaması hedefleniyor.

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesini uzatmak için masaya oturacağı ve masadaki birinci önceliği haline getirdiği o isim ise milli sağ bek Mert Müldür oldu.

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki başarılı futbolcu için sarı-lacivertli kurmaylar vakit kaybetmeden harekete geçme kararı aldı ve temsilcisiyle ilk resmi teması kurdu.

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Milli futbolcunun takımdaki geleceğini garanti altına almak isteyen Fenerbahçe, oyuncuya yeni ve uzun süreli bir kontrat teklif etmeye hazırlanıyor. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

İç transferde bu sıcak gelişmeler yaşanırken, milli oyuncunun son dönemde yaşadığı talihsiz sakatlık ise camiada üzüntü yaratmıştı. Mert, diz sakatlığı sonrası ameliyat masasına yatmıştı.

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle operasyon geçiren 27 yaşındaki savunmacının tedavi süreci kulüp doktorlarının kontrolünde Samandıra'da titizlikle sürdürülüyor.

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Yaşadığı ağır sakatlığa rağmen yönetimin oyuncusuna sahip çıkması sözleşme yenileme kararı alması, oyuncu tarafında da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 120'den fazla resmi maça çıkan Mert Müldür, savunmadaki direncinin yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına girmişti.

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak

Rehabilitasyon sürecini sorunsuz tamamlayıp sahalara güçlü dönmeyi hedefleyen milli oyuncu ile yeni sözleşmenin resmi imzalarının kısa süre içinde atılması ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

#Avrupa #Trendyol Süper Lig #Fenerbahçe #Şampiyonlar Ligi #Mert Müldür
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