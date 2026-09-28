Fenerbahçe'de iç transfer harekatı! O yıldızla masaya oturulacak
Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Fenerbahçe, milli arda iç transfere yöneldi. Sarı-lacivertli ekibin o yıldızla sözleşme uzatmak için masaya oturacağı öğrenildi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe bu sezona hem ligde hem de Avrupa arenasındaki iddialı hedefleriyle oldukça tempolu bir başlangıç yaptı. Kadro derinliğini korumak isteyen yönetim, ara transfer dönemi yaklaşırken planlamalarını hızlandırdı.
Sarı-lacivertlilerde gözler bir yandan saha içindeki zorlu fikstüre çevrilmişken, diğer yandan gelecek sezonların kadro kurgusu titizlikle sürdürülüyor. Teknik heyet ve yönetim bu doğrultuda ortak kararlar alıyor.
Sezon başından bu yana sergilenen performansları detaylıca analiz eden teknik heyet ve yönetim, takım içi dengeleri korumak ve istikrarı sağlamak adına iç transfer dosyalarını da tek tek raftan indirmeye başladı.
Özellikle savunma hattındaki alternatifli yapıyı korumak isteyen yönetim, sözleşme durumları kritik olan oyuncularla vakit kaybetmeden temas kurma kararı aldı. Bu hamleyle kadronun omurgası emniyete alınacak.
Takımdaki geleceği merak konusu olan ve gösterdiği grafikle teknik heyetin güvenini kazanan tecrübeli isimler için ilk adımlar atıldı. Yönetim, performansından memnun olunan oyuncuları elde tutmakta kararlı.
Milli ara sonrası, sarı-lacivertli yönetimin iç transferdeki öncelikli hedefi de şekillendi. Yönetim, takıma katkı sağlayan kritik bir ismi masaya çağırma kararı verdi.
Kulüp tarafından gelen son bilgilere göre, iç transferde ilk görüşmenin gerçekleştirileceği bölge savunmanın sağı olarak belirlendi. Buradaki istikrarın bozulmaması hedefleniyor.
Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesini uzatmak için masaya oturacağı ve masadaki birinci önceliği haline getirdiği o isim ise milli sağ bek Mert Müldür oldu.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki başarılı futbolcu için sarı-lacivertli kurmaylar vakit kaybetmeden harekete geçme kararı aldı ve temsilcisiyle ilk resmi teması kurdu.
Milli futbolcunun takımdaki geleceğini garanti altına almak isteyen Fenerbahçe, oyuncuya yeni ve uzun süreli bir kontrat teklif etmeye hazırlanıyor. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
İç transferde bu sıcak gelişmeler yaşanırken, milli oyuncunun son dönemde yaşadığı talihsiz sakatlık ise camiada üzüntü yaratmıştı. Mert, diz sakatlığı sonrası ameliyat masasına yatmıştı.
Sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle operasyon geçiren 27 yaşındaki savunmacının tedavi süreci kulüp doktorlarının kontrolünde Samandıra'da titizlikle sürdürülüyor.
Yaşadığı ağır sakatlığa rağmen yönetimin oyuncusuna sahip çıkması sözleşme yenileme kararı alması, oyuncu tarafında da büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 120'den fazla resmi maça çıkan Mert Müldür, savunmadaki direncinin yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına girmişti.
Rehabilitasyon sürecini sorunsuz tamamlayıp sahalara güçlü dönmeyi hedefleyen milli oyuncu ile yeni sözleşmenin resmi imzalarının kısa süre içinde atılması ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.