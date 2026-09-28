Ertan Torunoğulları'ndan Kante açıklaması

Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Bir Fenerbahçeli olarak kulübümüzün her tartışmasında değerli futbolcumuz Kante'nin isminin geçmesinden rahatsızım. Maliyetlerin daha da yüksek görünmesi için rakamların vergi dahil olarak dile getirilmesini de manidar buluyorum" dedi.