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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen idman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

#Can Bartu Tesisleri #İsmail Kartal #Süper Lig #Fenerbahçe
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