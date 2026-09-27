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Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe Kulübü'nde Sadettin Saran ve yönetimi, 1.3.2026 - 31.5.2026 mali dönemine ilişkin faaliyetleriyle ilgili ibra edildi.

"İBRA EDECEĞİM, LÜTFEN SİZ DE EDİN"

Aziz Yıldırım ibra kararı öncesi şunları demişti: Sabah buraya gelirken düşüncem böyle değildi. Geçen toplantıda da muhakkak herkesin ibra edilmesi gerektiğini, geleceğe dönük kulübümüzde böyle bir imaj oluşmaması gerektiğini söylemiştim. Birlik beraberliği sağlamak için ben ibra edeceğim. Sizden de rica ediyorum. Kante'den dolayı 3 milyon ödeme var, üstlerine alacaklar, nasıl çözeceklerse çözsünler.

#Fenerbahçe #Fenerbahçe Kulübü #Aziz Yıldırım #Sadettin Saran #Kante
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