Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı ne zaman?

Fenerbahçe'de olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek. Kulübün idari-mali ibrası ile yeni dönem bütçesi oylanacak. Peki, genel kurul ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı, 27 Eylül Pazar günü yapılacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda, 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 döneminin idari ve mali yönden ibrası gerçekleştirilecek ve 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçe kurul tarafından oylanacak.

Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu da genel kurulun oylarına sunulacak.