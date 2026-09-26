Fenerbahçeli Dorgeles Nene, Mali Milli Takımı'nda şov yaptı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mali, Yeşil Burun Adaları'nı 3-1 mağlup etti. Trabzonspor forması giyen Sidny Lopes Cabral'ın golü puan için yeterli olmazken, Fenerbahçeli Dorgeles Nene attığı iki golle galibiyete damga vurdu.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri K Grubu ilk maçında Mali, sahasında Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya geldi.

Mali ev sahibi olduğu mücadelede, 5. dakikada Ange Tia'nın golüyle öne geçti. Konuk ekip, Trabzonspor forması giyen Sidny Lopes Cabral'ın 10. dakikada frikikten kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Mali'de sahneye daha sonra Fenerbahçe formasını terleten Dorgeles Nene çıktı. 39. dakikada takımını yeniden öne geçiren Nene, 51. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak duble yaptı ve karşılaşmanın skorunu belirleyen isim oldu.

Bu sonuçla Mali, elemelerdeki ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

Mali, gruptaki ikinci maçında 29 Eylül'de Liberya deplasmanına konuk olacak. Yeşil Burun Adaları ise aynı gün Ruanda ile karşılaşacak.