Transfer döneminin son gününde Everton için sağlık kontrolüne giren ABD'li golcü, testleri geçemedi. Bu yüzden Everton transferden son anda vazgeçmişti.
Hem sakatlığı hem de Monaco ile arasına giren kara kedi nedeniyle bu sezon sadece son haftadaki Lens maçında 14 dakika süre alan ABD'li futbolcu, ayrılığı kafasına koydu.
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi de yazın olduğu gibi bir kez daha harekete geçecek. 2028 yılında sözleşmesi sona erecek olan Folarin Balogun için 35 milyon euro gözden çıkarıldı.
Raporları istenecek
Balogun transferinde oyuncunun sağlık durumu detaylı incelenecek. Sarı-lacivertli yönetim, Balogun'un detaylı sağlık raporlarını talep edecek. Transferin gerçekleşmesi durumunda da İstanbul'da geniş bir testten geçirilecek. ABD'li oyuncunun sağlık testleri sağlam çıkarsa yönetim hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.
Sadece Lens ile oynanan son karşılaşmanın son 14 dakikasında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, yeniden takıma döndü. Yıldız isim geçen sezonu 19 gol ve 5 asistlik harika bir performansla tamamlamıştı.
Oyuncu mutsuz
Monaco yönetimi ile arası açılan Balogun ayrılık için gün sayıyor. Kendisine bir teklif gelmesi durumunda değerlendirilmesini isteyen 25 yaşındaki futbolcu mutsuzluğunu saklamıyor. Bunu fırsat bilen sarı-lacivertliler de 50 milyon euro piyasa değeri olan yıldız isim için sıkı pazarlıklara girecek.
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