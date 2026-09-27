Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! O rakam gözden çıkarıldı

Ocak ayı transferi için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. Forvet hattına bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin Monaco forması giyen yıldız futbolcu için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)