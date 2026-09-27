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Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! O rakam gözden çıkarıldı

Ocak ayı transferi için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, flaş bir ismi gündemine aldı. Forvet hattına bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin Monaco forması giyen yıldız futbolcu için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! O rakam gözden çıkarıldı

Vedat Muriç ve Romelu Lukaku ile hücum hattını güçlendiren Fenerbahçe, Anderson Talisca ile vedalaşmak zorunda kalmıştı.

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Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! O rakam gözden çıkarıldı

Lukaku'nun hazır bir görüntü vermemesi nedeniyle Muriç'e çok yük binerken, ara transfer döneminde forvete çok önemli bir isim alınması planlanıyor.

Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! O rakam gözden çıkarıldı

Bu isim Fransız ekibi Monaco forması giyen Folarin Balogun'dan başkası değil.

Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! O rakam gözden çıkarıldı

Transfer döneminin son gününde Everton için sağlık kontrolüne giren ABD'li golcü, testleri geçemedi. Bu yüzden Everton transferden son anda vazgeçmişti.

Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! O rakam gözden çıkarıldı

35 Milyon euro önerilecek

İki kulüp 45 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! O rakam gözden çıkarıldı

Sağlık sebeplerini gerekçe gösteren Everton geri çekilince 25 yaşındaki futbolcu mecburen Monaco'da kalmıştı.

Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! O rakam gözden çıkarıldı

Hem sakatlığı hem de Monaco ile arasına giren kara kedi nedeniyle bu sezon sadece son haftadaki Lens maçında 14 dakika süre alan ABD'li futbolcu, ayrılığı kafasına koydu.

Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! O rakam gözden çıkarıldı

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi de yazın olduğu gibi bir kez daha harekete geçecek. 2028 yılında sözleşmesi sona erecek olan Folarin Balogun için 35 milyon euro gözden çıkarıldı.

Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! O rakam gözden çıkarıldı

Raporları istenecek

Balogun transferinde oyuncunun sağlık durumu detaylı incelenecek. Sarı-lacivertli yönetim, Balogun'un detaylı sağlık raporlarını talep edecek. Transferin gerçekleşmesi durumunda da İstanbul'da geniş bir testten geçirilecek. ABD'li oyuncunun sağlık testleri sağlam çıkarsa yönetim hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak.

Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! O rakam gözden çıkarıldı

6 maç kaçırdı

Bu sezon Monaco 7 resmi karşılaşmaya çıkarken Balogun 6 mücadelede forma giyemedi.

Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! O rakam gözden çıkarıldı

Sadece Lens ile oynanan son karşılaşmanın son 14 dakikasında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, yeniden takıma döndü. Yıldız isim geçen sezonu 19 gol ve 5 asistlik harika bir performansla tamamlamıştı.

Fenerbahçe golcüsünü Fransa'da buldu! O rakam gözden çıkarıldı

Oyuncu mutsuz

Monaco yönetimi ile arası açılan Balogun ayrılık için gün sayıyor. Kendisine bir teklif gelmesi durumunda değerlendirilmesini isteyen 25 yaşındaki futbolcu mutsuzluğunu saklamıyor. Bunu fırsat bilen sarı-lacivertliler de 50 milyon euro piyasa değeri olan yıldız isim için sıkı pazarlıklara girecek.

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