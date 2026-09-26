FIFA, Fenerbahçe’ye 3 dönem transfer yasağı getirdi. Sarı-lacivertli kulübün, ilgili ödemeleri gerçekleştirmesi halinde cezanın kaldırılacağı belirtildi. İşte detaylar...

FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Sarı-lacivertli kulübe uygulanan yaptırımın, ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesi halinde kaldırılacağı belirtildi.

FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan Kayıt Yasağı Listesi'nde Fenerbahçe'nin ceza başlangıç tarihi 25 Eylül 2026 olarak gösterildi.

Buna göre sarı-lacivertli kulüp, söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 3 transfer ve tescil dönemi boyunca yeni oyuncu kaydı yaptıramayacak.

Öte yandan aynı tarihte FIFA'nın Kayıt Yasağı Listesi'ne giren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor da 3 dönem transfer yasağı cezası aldı.