Fenerbahçe Genel Kurulu'nda yönetime tam yetki!

Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulunda yönetim kuruluna planlanan projelerle ilgili tüm maddeler için yetki verildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulunda yönetim kuruluna, bütçe ve yapılması planlanan projelerle ilgili tüm maddeler için yetki verildi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.30'da başlayan genel kurulda, eski başkan Sadettin Saran'ın görevde bulunduğu 1 Mart 2026-31 Mayıs 2026 dönemi idari ve mali açıdan ibra edildi. Kulübün 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçesi de kabul edildi.

Yönetim kurulu, genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin Hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Genel kurulun verdiği yetkiyle yönetim kurulu, Kenan Evren Lisesi arazisine yapılacak Fenerbahçe Müzesi, Maltepe Futbol Akademisi ve Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki Metin Aşık binası projelerinin yanı sıra Chobani Stadı'nın kapasitesinin artırılması projesi ile 120. yıl piyangosuna ilişkin çalışmalarını sürdürebilecek.

Yönetim kurulu ayrıca, Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili Medicana ile yapılan işbirliğini gözden geçirerek karar alabilecek ve gerektiğinde hukuki süreç başlatabilecek.