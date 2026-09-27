CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Aziz Yıldırım'dan flaş transfer itirafları! Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaz transfer dönemine ilişkin dikkat çeken itiraflarda bulundu. Yıldırım, transferi gündeme gelen yıldız futbolcular Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom'u tek tek açıklayarak geçmişte yaşanan süreçleri anlattı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi:
Aziz Yıldırım'dan flaş transfer itirafları! Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom...

Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oldukça flaş gelişmeler yaşandı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Aziz Yıldırım'dan flaş transfer itirafları! Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom...

Kurul'da söz alan sarı-lacivertli camianın başkanı Aziz Yıldırım yaz transfer dönemi hakkında flaş itiraflarda bulundu.

Aziz Yıldırım'dan flaş transfer itirafları! Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom...

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN O SÖZLERİ:

"Basında İsmail Hoca şöyle dedi, böyle dedi bilmem ne. İsmail de o anki psikolojik şeyinden ötürü, bizle problemi yoktu. Zaten biz getirdik. Getirirken neyin ne olacağını söyledik.

Aziz Yıldırım'dan flaş transfer itirafları! Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom...

İsmail Hoca'nın istediği oyuncuları almadılar diyorlar. İsmail Hoca bana da söyledi, o gece döndüğünde konuştuk. Ben yüze konuşan, açık net adamım, söylerim ne düşünüyorsam.

Aziz Yıldırım'dan flaş transfer itirafları! Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom...

Diyor ki Aston Villa'da Ollie Watkins varmı, almamışız. Cihan Kamer, Hasan Çetinkaya, Oğuz Çetin İngiltere'ye gittiler, kulüple, çocukla, menajeriyle konuştular.

Aziz Yıldırım'dan flaş transfer itirafları! Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom...

Çocuk 'Türkiye'ye gelmem', kulübü 'Satmam' diyor. Ne istiyorsanız vereceğiz, yok diyorlar. 1-1.5 ay uğraştık. Sonunda olmadı. Son gün 60 milyon Euro ve çok yüksek maaşla Arabistan'a gitti. Bu arada 4-5 tane santrforlar konuştuk Avrupa'da.

Aziz Yıldırım'dan flaş transfer itirafları! Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom...

Hatta bir tanesi de Arabistan'dan. Ya Dortmund'daki Guirassy'i alacaktık, bizden önceki arkadaşlar teklif yapmış, menajeriyle Londra'da konuştum, PSG'den Dembele'nin filan menajeri, ağırdan satıyor falan, 2 ay uğraştırdı.

Aziz Yıldırım'dan flaş transfer itirafları! Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom...

En sonunda fiyatı 13+2'ye çıkardılar. İsmail Hoca istemiyorum dedi, vazgeçtik.

Aziz Yıldırım'dan flaş transfer itirafları! Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom...

Sarr diye bir çocukla anlaştık, adam cevap vermedi. Onun üzerine Ake'yi alalım dedim, aldık.

Aziz Yıldırım'dan flaş transfer itirafları! Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom...

Vedat Muriqi'yi de ben aldırdım. Seçim sürecinde ben onu alacağım demiştim.

Aziz Yıldırım'dan flaş transfer itirafları! Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom...

Arabistan'da Malcom diye bir oyuncu bulmuşlar. Abi bir ay boyunca almak için uğraştılar, halledemediler. Ben, 'Greenwood'u alıyoruz' dedim ve aldık.

Aziz Yıldırım'dan flaş transfer itirafları! Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom...

Cihan Kamer, gece 1'de telefon etti. 'Ben bittim, dönüyorum' dedi. 'Kal ve bitir' dedim. 50 milyon euro verirsen boşa çıkıyormuş, yatır 50'yi, gel' dedim. Biz bunları hiç anlatmadık, herkes Youtube'de bol keseden para kazanacak, yalan yazıyor."

#Ollie Watkins #Serhou Guirassy #Aston Villa #PSG #Dortmund
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Aziz Yıldırım'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
Sonraki Haber
Aziz Yıldırım'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür