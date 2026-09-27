Aziz Yıldırım'dan flaş transfer itirafları! Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom...
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaz transfer dönemine ilişkin dikkat çeken itiraflarda bulundu. Yıldırım, transferi gündeme gelen yıldız futbolcular Ollie Watkins, Serhou Guirassy, Malang Sarr ve Malcom'u tek tek açıklayarak geçmişte yaşanan süreçleri anlattı. İşte o sözler...
Kurul'da söz alan sarı-lacivertli camianın başkanı Aziz Yıldırım yaz transfer dönemi hakkında flaş itiraflarda bulundu.