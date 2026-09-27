Aziz Yıldırım'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'a teşekkür

Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sarı-lacivertli camianın başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'dan stadyum projesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'dan konuşmaları esnasında stadyum projesi için Başkan Recep Tayyipp Erdoğan'a teşekkür mesajı geldi.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN O SÖZLERİ

"Stadyum kapasitesini 64.000'e çıkaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum, bizi kabul ettiğinde bu konu açıldı, 'Hemen başlayın, yapın' diye talimat da verdi hemen yapmamız için. Projeler Ankara'da, imza safhasında, konuştuk, 1 hafta 10 güne çıkar. Kasım ayında dışarıdan inşaat başlayacaktır."