Fenerbahçe'nin FIFA'dan aldığı 3 dönemlik transfer yasağının nedeni belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, cezanın Youssef En-Nesyri'nin bonservis taksidinin ödenmemesinden kaynaklandığını ve pazartesi günü yapılacak ödemenin ardından yasağın kaldırılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin FIFA'dan aldığı 3 dönemlik transfer yasağının nedeni belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, yasağın 2024-2025 sezonunda kadroya katılan Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesiyle ilgili olduğunu açıkladı.

FIFA tarafından Fenerbahçe'ye verilen 3 dönemlik transfer yasağının ardından sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi. İşte o açıklama:

"Kamuoyuna Bilgilendirme

Basında Kulübümüz hakkında yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin haberler üzerine taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgilidir.

Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir.

Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır.

Ayrıca geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülükler ise yarın (27 Eylül 2026) gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuzda Kongre Üyelerimiz ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"