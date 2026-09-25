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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

Fenerbahçe, milli araya Eyüpspor'u sahasında 8-0 mağlup ederek moralli girerken sarı-lacivertli takımda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakkında aldığı karar gündeme damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

Kanarya bu kritik karşılaşmadan 8-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

Sarı-lacivertliler bu mücadelede bulduğu gollerle tarihindeki en farklı galibiyeti de almış oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

Fenerbahçe'de Vedat Muriç 4 kez; Greenwood 2 kez, Guendouzi ve İrfan Can Kahveci ise 1 kez ağları havalandırdı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

Sarı-lacivertliler bu maçtan aldığı galibiyetle milli araya oldukça moralli girdi ve zirveyle arasında puan farkını eritti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

Milli ara öncesi Kanarya ligde 10 puanla 6. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

Kanarya'da Uluslar Ligi için verilen arada da milli takımlara davet almayan oyuncularla hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

Fenerbahçe'de son olarak cezası nedeniyle uzun süredir yeşil sahalarda kendisini gösteremeyen Mert Hakan Yandaş ile ilgili sıcak gelişmeler söz konusu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

Fotomaç'te yer alan habere göre, milli ara sonrasında aldığı ceza bitecek olan Mert Hakan Yandaş'la teknik direktör İsmail Kartal'ın özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

Kartal'ın öğrencisine; "Kendini hazır tut. Bu süreçte sana ihtiyacım olacak" dediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

Mert Hakan'ın da ekstra çalışmalar yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

SAHADA ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Mert Hakan Yandaş ana mevkisi olan on numaranın dışında sahada merkez orta saha ve sağ kanat pozisyonlarında görev alabiliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

İsmail Kartal'ın 32 yaşındaki futbolcunun bu özelliğinden faydalanmak istediği aktarılıyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

İŞTE MERT HAKAN YANDAŞ'IN KARİYERİ

Futbola Yeşil Bursa'da başlayan Mert Hakan sırasıyla; Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediye takımlarında top koşturdu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

Menemen Belediye'nin ardından Sivasspor'da ter döken oyuncu burada gösterdiği başarılı performansla 2020'nin yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Mert Hakan Yandaş kararı!

Futbolcu o tarihten itibaren sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer alıyor.

#Mert Hakan Yandaş #Greenwood #Guendouzi #İrfan Can Kahveci #Uluslar Ligi #Fenerbahçe #İsmail Kartal #Trendyol Süper Lig
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