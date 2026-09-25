Kanarya'da Uluslar Ligi için verilen arada da milli takımlara davet almayan oyuncularla hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe'de son olarak cezası nedeniyle uzun süredir yeşil sahalarda kendisini gösteremeyen Mert Hakan Yandaş ile ilgili sıcak gelişmeler söz konusu.
İŞTE MERT HAKAN YANDAŞ'IN KARİYERİ
Futbola Yeşil Bursa'da başlayan Mert Hakan sırasıyla; Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediye takımlarında top koşturdu.
Menemen Belediye'nin ardından Sivasspor'da ter döken oyuncu burada gösterdiği başarılı performansla 2020'nin yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu.