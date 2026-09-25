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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Faslı orta saha!

Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, 20 yaşındaki Faslı orta saha Samir El Mourabet'i kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Faslı orta saha!

Yaz transfer döneminde kadrosunu birbirinden önemli isimlerle güçlendiren ancak ilk 6 haftada alınan iki mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Yönetimi, devre arasında takıma takviye yapma kararı aldı.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Faslı orta saha!

Özellikle Beşiktaş derbisinde orta sahada yaşanan problem sonrasında bu bölgeyi daha güçlü hale getirmek isteyen sarı-lacivertliler, şimdiden çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Faslı orta saha!

Fotomaç'ın haberine göre, orta saha için düşünülen ilk ismin ise Strasbourg'un 20 yaşındaki oyuncusu Samir El Mourabet olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Faslı orta saha!

LEIPZIG'İN DE TAKİBİNDE

ASP Vauban'dan 2022'de Strasbourg altyapısına gelen Faslı orta saha, 2025 temmuzunda A Takıma yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Faslı orta saha!

Geçen sezon 50 karşılaşmada forma giyen ve 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan Mourabet, saha içindeki dinamizmiyle dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Faslı orta saha!

Fransız medyası, Fenerbahçe'nin yanı sıra Bundesliga ekibi Leipzig'in de oyuncuyu izlemeye aldığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Faslı orta saha!

Fenerbahçe, şartlar oluşması halinde piyasa değeri 22 milyon euro olan 1.87 boyundaki orta saha oyuncusu için teklif yapacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Faslı orta saha!

BU SEZON 3 MAÇTA OYNADI

Samir El Mourabet, bu sezon Ligue 1'de Strasbourg formasıyla 3 karşılaşmada görev yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Faslı orta saha!

Bu mücadelelerde 135 dakika sahada kalan 20 yaşındaki ortasaha oyuncusu, gol ve asist katkısı veremedi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Faslı orta saha!

MİLLİ TAKIMDA FAS'I TERCİH ETTİ

Mourabet, her ne kadar Fransa doğumlu olsa da milli takım tercihini Fas'tan yana kullandı. 20 yaşındaki oyuncu, Fas'la Dünya Kupası'nda mücadele etti ve çeyrek finaldeki Fransa maçı hariç diğer mücadelelerde süre aldı.

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