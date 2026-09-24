Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eyüpspor galibiyetiyle yeniden ivme yakalayan Fenerbahçe'de yönetim, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin hedefindeki iki yıldız ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)