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Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eyüpspor galibiyetiyle yeniden ivme yakalayan Fenerbahçe'de yönetim, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin hedefindeki iki yıldız ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Sarı-lacivertlilerde 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, yaz transfer döneminde kadroya az takviye yaptığı gerekçesiyle bir kısım sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Kanarya, 4 Eylül'de sona eren 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nde 5 transfer yaptı.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Özellikle Mason Greenwood transferiyle büyük ses getiren Fenerbahçe, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Vedat Muriç ve Kojo Peprah Oppong'u da renklerine bağladı.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Fenerbahçe yönetimi, zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertlilerin önceliklerinden biriyse orta saha transferi...

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Ocak ayında mutlaka orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki iki isim ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

HAKAN ÇALHANOĞLU ISRARI

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu için yeni bir girişim yapacak.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Takvim'in haberine göre; 32 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle yeni sözleşme görüşmeleri devam ederken, sarı-lacivertlilerin gelişmeleri yakından takip ettiği ve ara transfer döneminde girişim başlatmayı planladığı belirtiliyor.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Orta sahada 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Hakan Çalhanoğlu'nun çok yönlülüğü, transfer planında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Milli futbolcunun da kariyerinin bu aşamasında Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaştığı aktarılıyor.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Geçtiğimiz haziran ayında başkanlık seçimine giden Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi, tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlamış ancak seçimi kaybedince transfer gerçekleşmemişti.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

AYARI DE RADARDA

Fenerbahçe'nin orta saha için değerlendirdiği bir diğer isim ise Brighton forması giyen Yasin Ayari.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

6 Ekim 2003 doğumlu İsveçli futbolcunun İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Sarı-lacivertliler, genç oyuncu için ocak ayında temaslara başlamayı planlıyor.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Merkez orta sahada görev yapan ve 8 ile 10 numara pozisyonlarında oynayabilen genç futbolcu, çift yönlü oyunuyla Fenerbahçe'nin aradığı profile uyuyor.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Her iki ayağını da kullanabilen Ayari, İsveç Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Brighton'ın oyuncudan bonservis geliri elde edebilmek için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Fenerbahçe'nin daha önce de gündemine gelen Ayari'nin piyasa değeri ise 40 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

Ayari'nin Fenerbahçe açısından bir başka dikkat çeken özelliği ise Ferdi Kadıoğlu ile aynı takımda forma giymesi.

Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız

2024 yılında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi, yaklaşık iki yıldır İsveçli orta saha oyuncusuyla birlikte görev yapıyor.

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