Aziz Yıldırım ocak ayını bekliyor! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki 2 yıldız
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Eyüpspor galibiyetiyle yeniden ivme yakalayan Fenerbahçe'de yönetim, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin hedefindeki iki yıldız ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, yaz transfer döneminde kadroya az takviye yaptığı gerekçesiyle bir kısım sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştirilmişti.
Kanarya, 4 Eylül'de sona eren 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nde 5 transfer yaptı.
Özellikle Mason Greenwood transferiyle büyük ses getiren Fenerbahçe, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Vedat Muriç ve Kojo Peprah Oppong'u da renklerine bağladı.
Fenerbahçe yönetimi, zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı.
Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertlilerin önceliklerinden biriyse orta saha transferi...
Ocak ayında mutlaka orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki iki isim ortaya çıktı.
HAKAN ÇALHANOĞLU ISRARI
Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu için yeni bir girişim yapacak.
Takvim'in haberine göre; 32 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle yeni sözleşme görüşmeleri devam ederken, sarı-lacivertlilerin gelişmeleri yakından takip ettiği ve ara transfer döneminde girişim başlatmayı planladığı belirtiliyor.
Orta sahada 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Hakan Çalhanoğlu'nun çok yönlülüğü, transfer planında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
Milli futbolcunun da kariyerinin bu aşamasında Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaştığı aktarılıyor.
Geçtiğimiz haziran ayında başkanlık seçimine giden Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi, tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlamış ancak seçimi kaybedince transfer gerçekleşmemişti.
AYARI DE RADARDA
Fenerbahçe'nin orta saha için değerlendirdiği bir diğer isim ise Brighton forması giyen Yasin Ayari.
6 Ekim 2003 doğumlu İsveçli futbolcunun İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Sarı-lacivertliler, genç oyuncu için ocak ayında temaslara başlamayı planlıyor.
Merkez orta sahada görev yapan ve 8 ile 10 numara pozisyonlarında oynayabilen genç futbolcu, çift yönlü oyunuyla Fenerbahçe'nin aradığı profile uyuyor.
Her iki ayağını da kullanabilen Ayari, İsveç Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Brighton'ın oyuncudan bonservis geliri elde edebilmek için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin daha önce de gündemine gelen Ayari'nin piyasa değeri ise 40 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor.
Ayari'nin Fenerbahçe açısından bir başka dikkat çeken özelliği ise Ferdi Kadıoğlu ile aynı takımda forma giymesi.
2024 yılında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi, yaklaşık iki yıldır İsveçli orta saha oyuncusuyla birlikte görev yapıyor.
23 YAŞ ALTI KONTENJANINA UYUYOR
Ayari'nin yaşı da transfer planında önemli bir avantaj sağlıyor.
23 yaş altı yabancı futbolcular için uygulanan kontenjana uygun olan İsveçli oyuncu, Fenerbahçe'nin kadro planlamasında bu açıdan da değerlendiriliyor.