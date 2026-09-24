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FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da gündem olan Vedat Muriç sözleri!

Fenerbahçe'de, Eyüpspor maçındaki performansıyla dikkat çeken Vedat Muriç hakkında İspanya'dan flaş itiraflar geldi. Deneyimli forvetin, Mallorca günlerini yakından takip eden muhabir Juanmi Sanchez, İspanyol devlerinin kaçırdığı büyük fırsatı ve Muriç'in bilinmeyen yönlerini anlattı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da gündem olan Vedat Muriç sözleri!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin ilk transferi Vedat Muriç'ti.

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FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da gündem olan Vedat Muriç sözleri!

Kosovalı forvet, Eyüpspor karşısında attığı 4 golle adeta gövde gösterisi yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da gündem olan Vedat Muriç sözleri!

Geçen sezon Mallorca ile La Liga'da 23 gol kaydeden, takımının küme düşmesinin ardından ayrılık hakkını kullanarak kariyerinde ikinci kez F.Bahçe'ye dönen Muriç'in İspanya macerasını, onu yakından takip eden Marca'nın Mallorca muhabiri Juanmi Sanchez Sabah'a anlattı.

FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da gündem olan Vedat Muriç sözleri!

Sanchez, La Liga'da 23 gol atan bir forvetin İspanyol kulüpleri tarafından transfer edilmemesinin fırsat kaybı olduğunu söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da gündem olan Vedat Muriç sözleri!

Sanchez "İspanyol takımlarının Vedat Muriç'i nasıl kaçırdığını gerçekten bilmiyorum. Birçok kulübün bugün bu transferden dolayı pişman olduğunu düşünüyorum.

FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da gündem olan Vedat Muriç sözleri!

La Liga'da 23 gol atmış bir futbolcuyu transfer etmemek gerçekten çok enteresan. Sevilla, Villarreal ve Valencia gibi takımların Muriç'i kadrosuna katması gerektiğini düşünüyordum.

FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da gündem olan Vedat Muriç sözleri!

Geçen sezon Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe 25 gol attı. Muriç ise 23 golle onun arkasındaydı" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da gündem olan Vedat Muriç sözleri!

İspanyol gazeteci Sanchez, Vedat Muriç'in kişisel özelliklerini şöyle anlattı: "Gerçekten çok soğukkanlı ve iyi bir bitirici. Özellikle ceza sahası içerisindeki etkinliği çok yüksek.

FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da gündem olan Vedat Muriç sözleri!

Hava toplarında ise muazzam. Fiziksel olarak çok küçük bir yapıya sahip olmamasına rağmen sahada çok iyi mücadele ediyor ve rakip savunmacılara karşı büyük bir tehdit oluşturuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da gündem olan Vedat Muriç sözleri!

Sadece attığı gollerle değil, karakteriyle de çok önemli bir futbolcu. Lider bir karaktere sahip. Taraftarlarla her zaman çok iyi bir ilişkisi vardı. Teknik direktörler ve yönetimle de arası çok iyiydi. Uyumlu ve sorunsuz bir futbolcuydu."

FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da gündem olan Vedat Muriç sözleri!

Vedat Muriç, Süper Lig'de 6 maçta 6 gol-1 asistle 7 gole direkt katkı verdi. Toplamda ise 10 karşılaşmada 7 gol 1 asiste ulaştı.

FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da gündem olan Vedat Muriç sözleri!

Mallorca muhabiri, Vedat'ın Eyüpspor karşıındaki 4 gollü performansı içinse "Valencia, Muriç'i gerçekten çok istemişti. Geriye dönüp baktığımızda bu karar daha da dikkat çekici hale geliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da gündem olan Vedat Muriç sözleri!

Valencia, şu an La Liga'da 7 maçta sadece 4 gol atabildi. Vedat ise bu sayıya bir maçta ulaştı. Bir maçta bu sayıya ulaşmasına şaşırmadım.

FENERBAHÇE HABERİ: İspanya'da gündem olan Vedat Muriç sözleri!

Çünkü Muriç'in golcülüğünü ve karakterini Mallorca döneminden biliyoruz. O, doğru servis aldığında fark yaratabilecek bir santrfor. Mallorca'da bıraktığı iz hâlâ çok güçlü" ifadelerini kullandı.

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