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İsmail Kartal'dan Marco Asensio kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Milli ara sonrası Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, milli ara sonrası iyileşmesi beklenen Marco Asensio ile ilgili verdiği karar belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
İsmail Kartal'dan Marco Asensio kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de 10 numara pozisyonu için Marco Asensio ve İrfan Can Kahveci'nin isimleri ön plana çıkmıştı.

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İsmail Kartal'dan Marco Asensio kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Asensio'nun yaşadığı sakatlık sonrasında ise İsmail Kartal, bu bölgede İrfan Can Kahveci'yi görevlendirdi.

İsmail Kartal'dan Marco Asensio kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Eyüpspor karşılaşmasında fileleri havalandıran İrfan Can, 476 günlük gol hasretine de son verdi.

İsmail Kartal'dan Marco Asensio kararı! Çaykur Rizespor maçında...

İrfan Can'ın performansına teknik direktör İsmail Kartal'dan da destek geldi.

İsmail Kartal'dan Marco Asensio kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Sarı-lacivertli formayla son golünü 31 Mayıs 2025'te Konyaspor karşısında atan İrfan Can, bu sezon attığı 1 golün yanı sıra takımına 3 asistlik katkı sağladı.

İsmail Kartal'dan Marco Asensio kararı! Çaykur Rizespor maçında...

MOTİVASYONU YÜKSELDİ

Posta'da yer alan habere göre İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İsmail Kartal'dan Marco Asensio kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Deneyimli teknik adamın milli oyuncuya, "Basit oyna İrfan. Göreceksin hem performansın yükselecek hem takıma katkın. Sonra zor olan denemeleri yapmaya da kredin olur" şeklinde uyarıda bulunduğu aktarıldı.

İsmail Kartal'dan Marco Asensio kararı! Çaykur Rizespor maçında...

ASENSIO HAZIR OLSA DAHİ...

İsmail Kartal'ın, Rizespor deplasmanında Asensio hazır durumda olsa dahi ilk 11'de İrfan Can Kahveci'ye şans vereceği belirtildi.

İsmail Kartal'dan Marco Asensio kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Bu gelişme sonrası İrfan Can'ın Rize deplasmanında iyi bir performans sergilemek için motivasyonunun yükseldiği ifade edildi.

#İrfan Can Kahveci #Çaykur Rizespor #Fenerbahçe #Eyüpspor #Konyaspor #Talisca #İsmail Kartal #Marco Asensio
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