İsmail Kartal'dan Marco Asensio kararı! Çaykur Rizespor maçında...
Milli ara sonrası Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, milli ara sonrası iyileşmesi beklenen Marco Asensio ile ilgili verdiği karar belli oldu. İşte detaylar...
Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de 10 numara pozisyonu için Marco Asensio ve İrfan Can Kahveci'nin isimleri ön plana çıkmıştı.
Asensio'nun yaşadığı sakatlık sonrasında ise İsmail Kartal, bu bölgede İrfan Can Kahveci'yi görevlendirdi.