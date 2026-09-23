İsmail Kartal'dan Marco Asensio kararı! Çaykur Rizespor maçında...

Milli ara sonrası Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, milli ara sonrası iyileşmesi beklenen Marco Asensio ile ilgili verdiği karar belli oldu. İşte detaylar...